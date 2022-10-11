Добавить статью
Лого Сделано у нас
Производство

Линию по производству пищевого лецитина запустили на амурском заводе

 © invest.amurobl.ru

Маслоэкстракционный завод в Благовещенске запустил новую линию по производству пищевого лецитина — продукт широко применяется в кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также при производстве красок, резины, комбикормов, используется в медицине.

На строительство новой линии было затрачено около 70 млн. рублей.

Маслоэкстрактционный завод «Соя АНК» работает в Благовещенске 8 лет, ежегодно выпускается около 17 тысяч тонн рафинированного соевого масла и 76 тысяч тонн соевого шрота.
Источник: https://invest.amurobl.ru/media/new...otchiku-selkhozproduktsii-poryadka/

пищевая промышленность, Амурская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,