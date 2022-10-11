Линию по производству пищевого лецитина запустили на амурском заводе

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Маслоэкстракционный завод в Благовещенске запустил новую линию по производству пищевого лецитина — продукт широко применяется в кондитерской и хлебопекарной промышленности, а также при производстве красок, резины, комбикормов, используется в медицине.

На строительство новой линии было затрачено около 70 млн. рублей.

Маслоэкстрактционный завод «Соя АНК» работает в Благовещенске 8 лет, ежегодно выпускается около 17 тысяч тонн рафинированного соевого масла и 76 тысяч тонн соевого шрота.