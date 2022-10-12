Подмосковье вернуло в сельхозоборот более 36 тыс. гектаров залежных земель

По данным на 7 октября в Московской области введено в сельскохозяйственный оборот 36002 га земель.

«Результат за прошедшую неделю — 1293,6 га. Подмосковным аграриям ещё предстоит ввести в сельскохозяйственный оборот земельные участки площадью более 4 000 га, так как наша цель по этому направлению — 40 000 га», — отметили в Правительстве Московской области.

Больше всего земель было введено в городском округе Клин — 3957,6 га и Шаховской — 2401,2 га.

Незначительно уступает по показателям Можайский городской округ — 2026,3 га. Также в пятерке лидеров Волоколамский городской округ и Коломна — 1892,2 га и 1823,3 га соответственно.

Лидеры среди предприятий — ООО «ТуламашАгро» — 1735,4 га, ООО «Дока-Генные Технологии» — 1233,3 га, ООО «РусМилк» — 1116,8 га.

По программе «Подмосковные 10 га» по данным на 7 октября было получено в общей сложности 19 заявок на общую площадь 793 га.