Кадетский корпус Следственного Комитета Российской Федерации открылся в Севастополе
Возвели кадетский корпус Следственного комитета России имени В.И. Истомина специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК).
В ходе церемонии торжественно открыли бюст контр-адмиралу Владимиру Ивановичу Истомину — легендарному защитнику Севастополя, чье имя и будет носить кадетский корпус.
Новая кадетка располагается у подножия Малахова кургана. Учебное заведение для будущих следователей создали на месте бывшей школы-интерната № 3. Она была построена в августе 1960-го и проработала более 50 лет. В 2015-м в здании начались проблемы с отопительной системой, а позже оно и вовсе было заброшено.Современный Севастопольский кадетский корпус СК РФ рассчитан на 200 учащихся. Общая площадь — 12550 м².
В работе военстроевцы использовали современные отечественные материалы. Стены, выложенные из пеноблоков, изнутри обшили криплатом — легкозаменяемыми панелями. Установили пластиковые окна с двойным стеклопакетом. Помещения выполнили в строгом классическом стиле, соответствующем образовательному процессу.
В кубриках спального корпуса имеются душевые и санузлы. На каждом этаже есть гладильные помещения, кладовки, комнаты для воспитателей. Зоны проживания разделены: девочки на первом этаже, мальчики — на втором и выше.
Не территории кадетки обустроили плац, установили теннисные столы, скамейки и фонари, проложили пешеходные дорожки из брусчатки с мраморной крошкой, разбили газоны (1900 м²), смонтировали систему автополива, высадили деревья и кустарники (около 1,5 тыс. растений), причем на заднем дворе административного корпуса бережно сохранили редкие возрастные березы и фисташки.
Одной из целей военных строителей было воссоздание исторического облика зданий, располагавшихся здесь до демонтажа. С задачей справились. Для декора строений использовалась лепнина, повторяющая рисунок той, что была на стенах школы-интерната в советское время.
Через территорию образовательного учреждения, по линии обороны Севастополя 1854-1855 годов, проходит стена из крымбальского камня (высота — 1м, протяженность — 200 м). Она является частью фортификационных сооружений «Батареи № 6 Жерве» и «Полтавского пехотного полка». Мемориал полностью сохранен.
Сегодня в Севастопольском кадетском корпусе СК РФ имени В. И. Истомина обучается 137 юношей и девушек с 8-го по 11-й классы. Помимо общеобразовательной школьной программы, ребята познают азы следственного дела, криминалистики и законодательства, участвуют в патриотических мероприятиях и работе поисковых движений. Так как корпус имеет морскую направленность, кадеты будут дополнительно изучать морскую науку, учиться работать с эхолотами и многими другими специальными приборами.
Севастопольский филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации начал работать в 2020 году. Решение о создании самостоятельного учебного заведения и строительстве новых помещений для него было принято в 2021-м. Все это время курсанты учились в здании инженерной школы.
Новоселье будущие следователи отпразднуют в ноябре, в начале второй четверти. Сейчас учебный процесс, который нельзя прерывать, идёт на прежне месте.
В будущем на территории образовательного учреждения появится спортивно-общественный корпус. Строители уже трудятся над ним. Здесь разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования. На прилегающей территории — беговая дорожка и несколько площадок для сдачи нормативов.
Справочно:
Кадетский корпус носит имя контр-адмирала Владимира Ивановича Истомина. Это прославленный военный деятель, участник Наваринской и Синопской битв, герой русско-турецкой войны 1828-1829 годов и обороны Севастополя. Он погиб в 1855 году, защищая город.
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