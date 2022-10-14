Как уходил на испытания атомный ледокол «Урал» проекта 22220

14 октября второй серийный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» покинул достроечную набережную Балтийского завода (входит в состав ОСК) и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Ближайшие три недели сдаточная команда Балтийского завода совместно с представителями контрагентских организаций будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола.

Поскольку съемочная группа «Медиапалубы» находится на борту атомохода, в ближайшие дни в телеграм-канале и будет появляться много эффектного и эксклюзивного контента. Пока несколько эксклюзивных фото с выходом ледокола — полный репортаж можно посмотреть тут.

© paluba.media

Универсальный атомный ледокол «Урал» — третье судно проекта 22220, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 25 июля 2016 года. В ноябре 2018 года были установлены 2 ядерных реактора «РИТМ-200». Спуск на воду состоялся 25 мая 2019 года.

© paluba.media

Напомним, сейчас в строю находятся уже два ледокола проекта 22220 «Арктика» и «Сибирь». До конца 2022 года Балтийский завод должен сдать еще один — «Урал», а до 2027 года еще два судна серии «Якутия» и «Чукотка».

© paluba.media

На стадии заключения заказа на строительство последних двух ЛК-60 руководство ОСК и Балтийского завода говорило о перспективах закладки еще двух ледоколов проекта, что позволило вывести серию в прибыль для самих судостроителей. Это совпадало бы с планами развития инфраструктурных объектов в российской Арктике. Но исходя из последней ситуации в мире и ситуации с энергоносителями, рынками сбыта и т. д. вопросы с продолжением серии 22220 пока остаются.

© paluba.media

Больше фото можно поглядеть на сайте «Медиапаулбы». А продолжение следует.