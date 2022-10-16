Лёгкая ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241238&hash=7e57dda9a8d2976a
15 октября 2022 года в 22:55 по московскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 35 государственного испытательного космодрома #Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом (КА) «ЭО МКА № 3» в интересах #Минобороны РФ. Все предстартовые операции, пуск РН и выведение КА на целевую орбиту прошли в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «2560»
Это третий космический пуск на этой неделе и шестнадцатый в этом году (не считая Сармата)
Источник: https://vk.com/wall-166596029_195468
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