Добавить статью
Лого Сделано у нас
Космонавтика

Лёгкая ракета «Ангара-1.2» стартовала с космодрома Плесецк

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456241238&hash=7e57dda9a8d2976a

15 октября 2022 года в 22:55 по московскому времени с пусковой установки № 1 площадки № 35 государственного испытательного космодрома #Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск Воздушно-космических сил России проведен успешный пуск ракеты-носителя (РН) легкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом (КА) «ЭО МКА № 3» в интересах #Минобороны РФ. Все предстартовые операции, пуск РН и выведение КА на целевую орбиту прошли в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «2560»

Это третий космический пуск на этой неделе и шестнадцатый в этом году (не считая Сармата)
Источник: https://vk.com/wall-166596029_195468

пуск, ракета, космос, Ангара, плесецк
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    16.10.2213:11:45

    Отлично!!!

    Пишут что это спутник оптической разведки.

    Он нынче крайне нужен!!!

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~13:13 16.10.22
    #1254733
  • Нет аватара КТ835
    16.10.2214:17:17

    Из «Восточного» давно вестей не было.

    #1254736
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.10.2214:24:46

      https://lenta.r.../05/vostochnyi/

      Первый и, возможно, единственный в 2022 году пуск с нового российского космодрома Восточный может состояться 22 октября. Дату старта ТАСС назвал источник в ракетно-космической отрасли.

      Ожидается, что на ракете «Союз-2» будут запущены три спутника «Гонец-М». «Запуск „Гонцов“ с Восточного может состояться 22 октября», — сказал собеседник.

      В августе «Роскосмос» сообщил о прибытии на Восточный разгонного блока «Фрегат», предназначенного для запуска демонстрационного спутника широкополосного доступа в интернет «Скиф-Д» и трех аппаратов «Гонец-М» низкоорбитальной системы подвижной спутниковой связи.

      В 2021 году с Восточного было произведено пять пусков, все — в интересах оператора OneWeb.

      #1254737
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,