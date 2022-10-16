Новый корпус со стационаром открыли в калужском Эндохирургическом центре

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В Калуге 13 октября открылся новый трехэтажный корпус Эндохирургического центра. Он оснащен операционными с оборудованием последнего поколения и стационаром на 30 пациентов со всеми удобствами.

Это новый этап в работе Эндохирургического центра и калужской медицины. За семь лет существования учреждения его услугами воспользовались более 200 тысяч человек. Это говорит качестве медицинского обслуживания и степени доверия жителей региона. Теперь с началом эксплуатации трехэтажного корпуса возможности центра только расширятся.

Генеральный директор клиники Ольга Мешканцова подчеркнула: «Благодаря высококвалифицированной работе докторов и всего нашего медперсонала всё то, что мы делали на протяжении этих последних лет, позволяет нам вот так развиваться. Вот такими темпами. И получать такой результат».

Результат увидели первые посетители центра. Это круглосуточный стационар с многофункциональными кроватями с возможностью регулировать положение тела. Кабинеты врачей для консультаций, лаборатории и центр комплексной диагностики. В здании есть лифт для перемещения маломобильных пациентов. Но и, конечно, его сердце — хирургическое отделение с двумя операционными. Они оснащены самым новейшим оборудованием. Всё, по словам руководителя стационара Леонида Мартынцова, в духе современности.

«Сейчас все переходит на малоинвазивные хирургические операции там, где это возможно. Хирургический корпус оснащен реанимацией с современным оборудованием, позволяющим качественно следить за пациентами в после операционном периоде», — отметил Леонид Александрович.

Открытие нового корпуса сократит время ожидания плановых операций, увеличит количество экстренных. Новый стационар сделает пребывание пациентов в центре максимально комфортным. Но главное — лечение станет еще эффективнее.