Господдержка делает фотосепараторы «СиСорт» доступнее для аграриев

Субсидии Минпромторга РФ, выделенные алтайской компании «СиСорт», позволяют аграриям приобретать оборудование предприятия со скидкой от 15 до 20%. Господдержка распространяется на сельхозпереработчиков и помогает им улучшать техническое оснащение производств. Субсидиями можно воспользоваться до конца октября, скидка в рамках господдержки распространяется на фотосепараторы и нории «СиСорт». Благодаря госпрограмме дисконт по некоторым позициям составляет свыше миллиона рублей.

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Компания «СиСорт» — российской лидер по продажам собственных фотосепараторов — вошла в программу Минпромторга РФ несколько лет назад, многие аграрии страны уже смогли обновить оборудование со скидкой в рамках господдержки.

«Однако в этом году во втором квартале выделение денег по программе поставили на паузу. Недавно мы получили долгожданную новость: предоставление субсидий возобновили. Воспользоваться ими можно до конца октября, — рассказал исполнительный директор „СиСорт“ Виталий Савинков, — субсидии выдают в рамках программы по поддержке сельхозпереработчиков. Ими могут воспользоваться предприятия пищевых направлений, крестьянско-фермерские хозяйства».

Программа Минпромторга позволяет «СиСорт» сделать покупателю скидку в пределах 15-20% - в зависимости от приобретаемого оборудования. При этом самому фермеру ничего оформлять не придется. Подачей документов на субсидии уже после сделки займется «СиСорт».

«Субсидиями можно воспользоваться при покупке фотосепаратора SmartSort (СмартСорт) — это аппарат нашей разработки для сортировки сыпучих продуктов и очистки их от вредных и опасных примесей. Также госпрограмма распространяется на транспортное оборудование — наши нории. При покупке шестилоткового фотосепаратора с максимальной производительностью скидка составит порядка миллиона рублей», — отметил исполнительный директор «СиСорт».

Госпрограмма также распространяется на приобретение оборудования в лизинг — предприятия могут одновременно получить и скидку, и рассрочку.

«Мы понимаем, что уровень цен на зерно сейчас невысок, у аграриев на счету каждый рубль. При этом момент для приобретения нашего оборудования очень удачный, субсидии Минпромторга РФ позволят значительно сэкономить», — резюмировал Савинков.

Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Головной офис компании находится в Барнауле, подразделения предприятия работают в Краснодаре, Самаре, Воронеже, Новосибирске. Компания также выпускает металлические площадки под фотосепараторы, транспортное оборудование (нории) и лифтовые склады Cuber собственной разработки, которые позволяют сократить площадь складского помещения на 90%, а скорость выдачи деталей — в полтора-два раза.