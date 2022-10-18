«КАМАЗ» закрыл контракт на поставку партии автобусов в Иркутск

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«КАМАЗ» поставил в Иркутск последние шесть из сорока новых автобусов большой вместимости НЕФАЗ-5299-40-52.

Техника, приобретённая в лизинг, поступила в автопарк МУП «Иркутскавтотранс». Кроме того, в сентябре на городские маршруты уже вышли 34 новые машины НЕФАЗ 5299-40-52, поставленные «КАМАЗом» в конце лета. Это рекордное число транспорта, полученное «Иркутскавтотрансом» за последние годы.

Поставленные низкопольные автобусы НЕФАЗ-5299-40-52 отличает увеличенный проём средней двери и просторная накопительная площадка. Транспорт оборудован системой ECAS, которая позволяет поднимать и опускать кузов и регулировать уровень наклона пола для удобства пассажиров при посадке и высадке. Кроме того, в автобусах есть механическая аппарель для въезда в салон маломобильных пассажиров и место для крепления инвалидной коляски.

Обшивка кузова снаружи выполнена из композитных материалов, что обеспечивает полную защиту от коррозии. Внутреннее наполнение также отвечает всем современным требованиям. Автобусы оборудованы удобными поручнями, на которых установлена кнопка вызова водителя. В салоне имеется табло с «бегущей строкой». В кабине водителя улучшен обзор за счет установки панорамного стекла, наружные зеркала имеют подогрев и электроуправление. Общая пассажировместимость — 105 человек, мест для сидения — 29.