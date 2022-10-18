Строительство крупных заводов в России не прекращается. Начали строить еще один

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Инвесторы верят, что изолировать Россию невозможно, поэтому и не думают отменять крупные стройки ориентированных на экспорт заводов.

Например, компания «ЕВРАЗ» — уже приступила к строительным работам на новом производстве ванадия. Производственные мощности разместятся на территории ОЭЗ «Узловая», которая находится под Тулой. Цена проекта — около 16 млрд рублей. Evraz занимает почти 15% мирового рынка ванадия, уступая только китайским производителям.

Но, ведь Россия итак довольно крупный экспортер ванадия, а новый завод увеличит производство ванадия буквально в 2 раза. В России компания продает лишь 15-20% своего производства, все остальное идет на экспорт. Неужели можно вот так легко, тем более в текущих условиях, увеличить экспорт в 2 раза? На самом деле всё немного сложнее.

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«Евраз Узловая» — очень большой и важный для компании проект. Пока мы можем самостоятельно перерабатывать на «Евраз ванадий Туле» только половину ванадиевого шлака. Когда-то мы продавали свободные объемы шлака в Китай, потом стали перерабатывать его с европейскими партнерами. С точки зрения эффективности — это не совсем выгодный процесс: мы берем шлак с содержанием ванадия около 10%, везем его через весь мир, перерабатываем в оксид, а потом — в феррованадий, где уже 60-80% ванадия, и продаем опять же по всему миру. Это достаточно нерационально.Поэтому мы решили построить собственную переработку. В этом — основная инвестиционная идея проекта: большая экономия транспорта и той маржи, что мы отдаем партнерам. По мощностям выпуска чистого ванадия в товарной продукции мы вырастем с 7,5 тыс. тонн до 15-17 тыс. тонн в год. — рассказал Интерфаксу Александр Эренбург, глава дивизиона «Ванадий» группы Evraz.

То есть до запуска фабрики «Евраз Узловая», приходится половину сырья для производства ванадия перерабатывать за границей. После запуска новой фабрики все 100% (даже с запасом) сырья мы будем перерабатывать внутри России.

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Немного про сырьё: Ванадий в свободном виде в природе не встречается. Основной источник получения ванадия — железные руды, содержащие ванадий как примесь. В России руду с высокой примесью ванадия добывают на Среднем Урале на Качканарском и Гусевогорском месторождениях (Свердловсекая обл.). Сама руда перерабатывается на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где из неё выплавляют железо. А после чего, оставшийся шлак отправляют в Тулу на завод «Евраз ванадий Тула». Но мощности этого завода позволяли переработать лишь половину шлака, а другая половина этого ценнейшего сырья уходила за рубеж.

Таким образом общая доля Evraz не изменится, но произойдет перемещение переработки сырья в Россию, что в современных условиях тем более важный шаг.

А насчет рынка — 65% мирового потребления ванадия — Китай. Так что в худшем случае произойдет некоторое перераспределение рынков.

И еще интересный факт: По словам Александра Эренбурга, сейчас с точки зрения всей цепочки переработки ванадия, особенно с учетом «Евраз ванадий Тулы», можно говорить, что мы являемся самым эффективным и самым низкозатратным производителем ванадия в мире.

Поэтому Россия всегда сможет предложить наиболее конкурентную цену, а значит на любом рынке, особенно на рынке Китая, нам будут рады.