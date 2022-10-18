Новая противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом

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Новая российская самоходная противотанковая пушка 2С25М получила снаряды с дистанционным подрывом, сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Оздоев добавил, что комплекс вооружения 2С25М также предусматривает использование современных бронебойно-подкалиберных, кумулятивных и осколочно-фугасных снарядов с дальностью поражения целей прямой наводкой до 5 километров.

По данным открытых источников, снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем (СУО) самоходного орудия.Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее — снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.

Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Один из принципов предполагает, что время подрыва снаряда, рассчитанное СУО для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства — программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ — время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.