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Новый ледовый дворец в Кемерово

 © i.yapx.cc

 © im3.ezgif.com
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...5%D0%BA%D1%82%D1%8B.1268259/page-93

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