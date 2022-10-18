Самарская область собрала рекордный урожай зерна с 1978 года
В Самарской области в 2022 году собран рекордный урожай зерновых в 3,5 миллиона тонн.
Средняя урожайность в 33 центнера с гектара является абсолютным рекордом для области, расположенной в зоне рискованного земледелия.
Выше результат был только в 1978 году, когда посевная площадь была гораздо большей. «Сейчас города разрослись, промышленные зоны разрослись, и посевные площади меньше, хотя мы каждый год по 25 тысяч гектаров возвращаем в сельскохозяйственный оборот», — добавили в Правительстве Самарской области.
В прошлом 2021 году в Самарской области собрали 1,9 млн тонн зерна.
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