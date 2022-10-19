Осенний Южно-Сахалинск с высоты

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Сахалин находится у восточных границ России. Остров омывается сразу двумя морями — Охотским и Японским. От материка его отделяет неширокий Татарский пролив. Южно-Сахалинск приютился на самом юге узкой оконечности острова. Город имеет статус центра Сахалинской области. Число жителей едва превышает 200 тысяч человек. Тем не менее по населению он занимает шестое место среди городов Дальнего Востока.

Сравнительно молодой дальневосточный город Южно-Сахалинск был основан в 1882-м. Некоторое время он принадлежал Японии, так что в культурном наследии прослеживается влияние этой страны, а советское прошлое оригинально соседствует с азиатской экзотикой. Главные достопримечательности Южно-Сахалинска — его природные богатства, музеи, исторические и мемориальные комплексы.

1. Южно-Сахалинск основан в 1882 году, тогда это был небольшой посёлок в 50 километрах от Охотского моря, получивший название Владимировка. Царское правительство не смогло организовать добровольное заселение Сахалина, поэтому во Владимировку ссылали заключенных.

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2. После Русско-японской войны 1904-1905 годов японцы захватили Южный Сахалин и переместили во Владимировку управление губернаторством Карафуто. Вскоре посёлок получил статус города и стал называться Тоёхара. В 1945 году СССР вступил в войну с Японией и по условиям договора между Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем получил назад Южный Сахалин и Курильские острова. Тоёхара вошёл в состав Южно-Сахалинского округа, а в 1946 году был переименован и получил своё нынешнее название.

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3. Кафедральный собор Рождества Христова.

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4. Собор начали строить в 2012 году, так как прежний Кафедральный собор был слишком мал и едва вмещал всех прихожан.

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5. Собор создан в новгородском стиле: пять куполов, размещенных на четверике и фасады, заканчивающиеся симметричными арками. Здание построено из индийского красного мрамора и гранита, а также из обычного белого мрамора.

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6. Город расположен в южной части острова Сахалин. По отношению к окружающей территории город находится на равнине в окружении сопок, благодаря чему имеет своеобразный климат, не свойственный прибрежным городам Сахалина. Летом в Южно-Сахалинске может быть очень жарко, а зимой из-за отсутствия ветра, сильный мороз.

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7. Музейно-мемориальный комплекс «Победа». Его открыли в сентябре 2017 года. Рядом с музеем расположен Мемориал в честь 30-летия победы над милитаристской Японией. По задумке архитекторов оба сооружения создают единый ансамбль.

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8. В музейном комплексе есть экспозиции, которые рассказывают о Русско-японской войне, Второй мировой войне и локальных конфликтах (например в Афганистане и Чечне), в которых также участвовали сахалинцы.

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9. Площадь Победы расположена на пересечении улицы Горького и Проспекта Победы, у подножья горы Большевик. Это одна из главных площадей города. К 70-му Дню победы её отремонтировали и реконструировали.

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10. Клумба-звезда в центре площади.

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11. Исторический парк «Россия — моя история». Основная тематика выставочного пространства — история России, дальневосточного региона и в частности острова Сахалин с древности до современности, известные личности и события. В историческом парке оборудованы интерактивные столы и кинект-системы, использовано 330 проекторов, действует большой кинотеатр.

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12. Площадь Победы.

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13. Население Южно-Сахалинска — 200 тысяч человек. Это около трети всего населения острова.

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14. Южно-Сахалинск расположен в сейсмоопасном районе. Из-за высокой вероятности землетрясений строительство здесь ведётся по специальным технологиям, которые позволяют зданиям выдерживать подземные толчки до 8 баллов.

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15. Парк имени Юрия Гагарина. История парка началась в 1906 году, в период японской оккупации Южного Сахалина. В городе Тойохара (ныне Южно-Сахалинск) было определено живописное место под общественный сад. Со временем из маленького сада вырос большой парк отдыха с историческими достопримечательностями, аттракционами, спортивными объектами для посетителей разных возрастов.

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16. Одно из самых красивых мест парка — Верхний пруд. Здесь расположен Мост влюблённых, который ведёт на Остров влюбленных — популярное место для свадебных фотосессий.

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17. Музыкальный фонтан. Чем-то напоминает чашу Олимпийского огня в Сочи.

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18. Свое название городской парк отдыха получил в 1968 г. после трагической гибели Юрия Гагарина. В 1981 году парк пострадал от мощного тайфуна «Виллис», который обрушился на Южно-Сахалинск. Разрушения были сильные, но усилиями многочисленных групп энтузиастов парк был возрождён из руин.

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19. Озеро Верхнее.

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20. Аллея с зонтиками.

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21. Коммунистический проспект. Японцы называли его Дзиндзя-дори, то есть Храмовый проспект. В то время он соединял вокзал с главным на Сахалине синтоистским храмом.

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22. Сахалинский областной краеведческий музей, который расположен в японском здании 1937 года. Оно построено в традиционном национальном стиле Тэйкан-дзукури. Это единственное подобное сооружение на Сахалине и во всей России. Музей существует с 1905 года, сначала он находился в другом месте. Во времена японцев многие коллекции и образцы были утрачены, некоторые сохранились только на фотографиях.

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23. «Чехов-центр» — единственный драматический театр Сахалинской области.

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24. Здание правительства Сахалинской области.

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25. Универмаг «Сахалин».

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26. Пересечение улиц Ленина и Сахалинской.

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27. Воскресенский собор. Это первый кафедральный храм Южно-Сахалинска, возведенный в 1990-х годах. Довольно долго на Сахалине вообще не строили христианские церкви, так как с начала XX столетия остров принадлежал Японии, а с 1945 года вошел в состав СССР, рьяно боровшегося с религией.

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28. Местные жители очень любят писателя Антона Чехова, который в 1890 году совершил большое путешествие на Сахалин. Здесь даже есть музей, посвященный чеховской книге «Остров Сахалин».

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30. Панорама Южно-Сахалинска.

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31. Над центральным входом расположены куранты с колокольным звоном, которые скопированы с часов на Спасской башне в Москве. В светлое время суток они звонят каждый час, а раз в 15 минут издают краткий перезвон.

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32. Сахалинцы называют всю остальную Россию «материком». Выбраться с острова можно на самолёте, пароме или другом водном транспорте. В 50-е годы предлагалось построить тоннель, который соединит Сахалин с материком, а позже появился проект железнодорожного моста через пролив Невельского. Ещё несколько раз возникала идея соединить Сахалин с японским островом Хоккайдо. Однако все эти планы остались лишь на бумаге.

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