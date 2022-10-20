«Швабе» ввел в эксплуатацию 13 установок водоподготовки в Узбекистане
Установки водоподготовки производства подмосковного предприятия Холдинга «Швабе» установлены в средних школах Шафирканского, Гиждуванского, Жондорского и Пешкунского района Бухарской области. Российское оборудование предназначено для обеспечения школьников питьевой водой, а также используется для нужд школьных столовых.
Экологический проект реализован за четыре месяца Лыткаринским заводом оптического стекла (ЛЗОС) Холдинга в рамках программы «Водоснабжение, санитария и гигиена в общеобразовательных школах Бухарской области» международного общественного фонда Zamin. Благодаря этой инициативе школы региона получили доступ к безопасной питьевой воде.
Установка водоподготовки ЛМА-1,0 на основе технологии обратного осмоса производства ЛЗОС предназначена для очистки воды из скважин, колодцев, источников центрального и локального водоснабжения.
Оборудование очищает воду от взвесей, коллоидов, соединений железа, марганца, меди, серы, фосфора, сероводорода, органических веществ, а также удаляет растворенные соли, включая соли жесткости, обеззараживает от бактерий и вирусов. Его производительность 1 м3/час.
«Одна установка сможет снабжать водой питьевого качества одну школу. Источником в этом случае являются артезианские скважины, поступающая вода из которых очищается до норм, предусмотренных местными санитарными правилами, в том числе соответствует Государственному стандарту Узбекистана «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», — сказал заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Дмитроченко.
«Главное преимущество наших установок водоподготовки в их блочной конструкции. Она позволяет предлагать заказчику оптимальные решения задач подготовки воды. По запросу на наших мощностях можно выпускать установки с производительностью до 10 000 м3/сутки. Такая система способна обеспечить питьевой водой населенный пункт с численностью жителей до 40 000 человек», — рассказал генеральный директор ЛЗОС Александр Игнатов.
Традиционно производительность определяется количеством потребителей (человек) воды или ее необходимым объемом для производства. Обычно на человека в сутки достаточно 95-250 литров, а только для питья и приготовления пищи — 5 литров.
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