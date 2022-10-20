Технологи «Удоканской меди» добились увеличения уровня извлечения меди из руды

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На опытно-промышленной установке горно-металлургического комбината «Удокан» успешно завершены полупромышленные испытания применения специального селективного флотореагента, который позволит увеличить сквозное извлечение меди из руды более чем на 1% от проектных показателей и повысить объемы выпуска меди. Технологи компании на стадии коллективной флотации добились стабильно высокого сквозного извлечения меди из руды на уровне 87,9%.

Как отметил первый заместитель генерального директора — операционный директор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук, экономический эффект применения нового подхода может позволить увеличить объем меди в готовой продукции на две тысячи тонн в год. «Объем производства может возрасти с 135 до 137 тысяч тонн ежегодно», — отметил он.

По его словам, в течение нескольких месяцев технологии компании проводили лабораторные испытания флотореагента, по результатам которых была установлена возможность повышения коэффициента извлечения меди, что подтвердилось в ходе полупромышленных опытов. На следующем этапе планируется внедрение нового селективного флотореагента на промышленном уровне. «Уверен, на стадии промышленных испытаний с применением новейшего оборудования горно-металлургического комбината „Удокан“ уровень извлечения может быть еще выше», — отметил Алексей Ящук.

Напомним, флотореагенты — это химические соединения, которые позволяют селективно извлекать ценные компоненты при флотационном способе обогащения руды. Ранее компания запатентовала уникальную комбинированную флотационно-гидрометаллургическую технологию переработки сложной по составу руды Удоканского месторождения.

«Удоканская медь» была создана в 2008 году для реализации проекта разработки Удоканского месторождения меди. Входит в состав многопрофильного холдинга USM. Удоканское месторождение с ресурсами меди 26.7 млн тонн является крупнейшим месторождением в России. Содержание меди в соответствии с Кодексом JORC составляет 1,05%.

Месторождение расположено в Каларском округе Забайкальского края на Дальнем Востоке России, в 30 км от станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали. В рамках проекта будет введен в эксплуатацию горно-металлургический комбинат, конечной продукцией которого станут катодная медь и сульфидный концентрат.

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