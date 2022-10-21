Бактерицидные рециркуляторы ИЗТТ признаны медицинским изделием

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«Ижевский завод тепловой техники» (ИЗТТ), входящий в структуру Торгово-производственного холдинга «Русклимат», получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие для бактерицидных рециркуляторов. Документ позволит расширить возможности применения прибора, который успешно прошел все предусмотренные для него испытания, зарегистрирован и допущен к применению в учреждениях здравоохранения. Теперь его смогут использовать в помещениях с особыми требованиями к чистоте, включая операционные залы и стерильные зоны.

Регистрационное удостоверение выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и подтверждает занесение прибора в Государственный реестр медицинских изделий РФ, факт его регистрации как медицинского, а также официальное признание качества, эффективности, безопасности и соответствия всем предъявляемым к нему требованиям.

Бактерицидные рециркуляторы — полностью отечественная разработка, которая началась во время пандемии COVID-19. Проектирование длилось всего 6 месяцев, конструкторские бюро предложило 170 версий. Более 20 образцов опытной партии прошли квалификационные испытания. Серийное производство приборов запустили в июле 2021. Они эффективны в борьбе с COVID и другими вирусным заболеваниям. В приборах установлены УФ-лампы и электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА) российского производства. Их поставкой занимается компания «УФ ТЕХНОЛОГИИ» (Республика Мордовия). Локализация производства при изготовлении бактерицидных рециркуляторов составляет 70%.

ИЗТТ выпускает широкую линейку бактерицидных рециркуляторов. Встроенная УФ-лампа убивает бактерии, вирусы, грибки и споры. Оборудование востребовано в помещениях офисов, социальных и медицинских учреждениях. На все приборы распространяется гарантия 2 года, срок службы составляет 10 лет. ИЗТТ готов выпускать до 8 тыс. приборов ежемесячно.

«Ижевский завод тепловой техники» получил патент на уникальную конструкцию корпуса бактерицидных рециркуляторов BALLU ANTICOVIDgenerator, которая позволяет проводить обслуживание прибора без демонтажа. Устройство создает чистый и здоровый воздух, имеет мощный бактерицидный поток, который обеззараживает 99,9% вирусов и бактерий. Оно безопасно для людей и животных, тихая работа механизма, позволяет использовать его в детских комнатах, спальнях и школьных аудиториях, а уникальный тканевый чехол впишет прибор в любой интерьер и сделает его органичной частью пространства. Ультрафиолетовые лампы рассчитаны на 9 000 часов работы, после чего специальный счетчик сообщит о необходимости их замены. Моющийся воздушный фильтр очищает воздух от пыли и повышает срок эффективной работы УФ лампы. Простое и удобное обслуживание, для которого не требуется снятие прибора со стены.

Кроме самих рециркуляторов завод выпускает стойки на колесиках, которые позволяют прибору быть мобильным, обеспечивают его независимость от расположения розеток и возможность легкого перемещения для обеззараживания воздуха в разных помещениях.

© www.rusklimat.com

Бактерицидные рециркуляторы ИЗТТ отмечены знаком «Сделано в Удмуртии» — его удостоены товары, производство которых локализовано на территории региона.

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