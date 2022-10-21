В технополисе «Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Зеленоградский нанотехнологический центр (АО «ЗНТЦ») — начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей.
Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления разных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел.
Компания стала резидентом столичной особой экономической зоны в 2011 году. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей.
Предприятия, имеющие статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», получают дополнительную поддержку. Они освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налога, ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых такими компаниями товаров не взимаются таможенные сборы.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.