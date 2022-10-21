В технополисе «Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — Зеленоградский нанотехнологический центр (АО «ЗНТЦ») — начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей.

Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления разных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел.

Компания стала резидентом столичной особой экономической зоны в 2011 году. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей.

Предприятия, имеющие статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», получают дополнительную поддержку. Они освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налога, ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых такими компаниями товаров не взимаются таможенные сборы.