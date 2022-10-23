В Улан-Удэ открыли высокотехнологичный центр ядерной медицины

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Один из самых мощных и высокотехнологичных центров ядерной медицины в стране открыли 21 октября в Республике Бурятия. Центр ядерной медицины в Улан-Удэ в составе республиканского онкодиспансера оснащен высокотехнологичным оборудованием мирового стандарта: имеется циклотрон, два ПЭТ/КТ-сканера, лаборатория контроля качества, автоматические модули синтеза радиофармпрепаратов.

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Современный центр мощностью 10 тысяч исследований в год сможет обеспечить диагностикой не только жителей Бурятии, но и соседних регионов. Такая возможность увеличит доступность высокотехнологического метода визуализации и повысит эффективность лечения онкозаболеваний. Мы осмотрели всё учреждение, пациентам здесь будет абсолютно безопасно.

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Центр ядерной медицины полного цикла в Улан-Удэ запустили менее чем за два года. Проект реализовали благодаря работе механизмов государственной поддержки. Власти региона задействовали механизмы концессии, применили Дальневосточную субсидию от Минвостокразвития, льготы и преференции резидента территории опережающего развития Бурятии.

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