Добавить статью
Лого Сделано у нас
Медучреждения

В Улан-Удэ открыли высокотехнологичный центр ядерной медицины

 © www.irk.ru

Один из самых мощных и высокотехнологичных центров ядерной медицины в стране открыли 21 октября в Республике Бурятия. Центр ядерной медицины в Улан-Удэ в составе республиканского онкодиспансера оснащен высокотехнологичным оборудованием мирового стандарта: имеется циклотрон, два ПЭТ/КТ-сканера, лаборатория контроля качества, автоматические модули синтеза радиофармпрепаратов.

 © www.irk.ru

Современный центр мощностью 10 тысяч исследований в год сможет обеспечить диагностикой не только жителей Бурятии, но и соседних регионов. Такая возможность увеличит доступность высокотехнологического метода визуализации и повысит эффективность лечения онкозаболеваний. Мы осмотрели всё учреждение, пациентам здесь будет абсолютно безопасно.

 © baikal-daily.ru

Центр ядерной медицины полного цикла в Улан-Удэ запустили менее чем за два года. Проект реализовали благодаря работе механизмов государственной поддержки. Власти региона задействовали механизмы концессии, применили Дальневосточную субсидию от Минвостокразвития, льготы и преференции резидента территории опережающего развития Бурятии.

 © www.irk.ru

 © baikal-daily.ru

 © www.irk.ru

 © www.irk.ru

Видеорепортаж
Источник: https://www.irk.ru/news/20221022/medicine/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Бурятия
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,