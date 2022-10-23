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Видеоблог

Амурский ГХК в сентябре 2022 года

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/LY8_2ft4C9k
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LY8_2ft4C9k

строительство, Амурский ГХК
  • Нет аватара Alex
    24.10.2206:10:01

    Спасибо за видео, давно не выкладывали. А какой общий процент готовности ?!

    #1254992
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