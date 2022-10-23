В подмосковном Домодедово запущено новое производство гидромолотов

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В СССР практически каждый экскаваторный завод делал свои гидромолоты. В 90-е все эти производства потихоньку умерли по известным причинам.

История компании «Импульс» обычная для новейшей истории России: сначала группа ребят покупала гидромолоты за бугром, потом начали ремонтировать вышедшие из строя.

Импортные запчасти были дороги, поэтому стали потихонечку делать кое-какие детали сами. Так рождалось новое производство…

На сегодня в компании «Технопарк «Импульс» 3 производственные площадки: одна в Москве и две в подмосковном Домодедово, собственное конструкторское бюро, оригинальные технологии и 750 сотрудников. В начале 2022 года «Импульс» экспортировал свои гидромолоты и вибропогружатели в 25 стран: Канаду, Австралию, Германию, Англию, Китай, Турцию, Бразилию, Новую Зеландию и другие.

Летом этого года в с. Расстуново городского округа Домодедово введено в эксплуатацию новое производственное здание компании «Технопарк «Импульс».

Инвестиции в расширение производства составили 350 млн рублей. Набрано ещё 50 специалистов.

Запуск нового цеха позволил полностью сформировать современное и по утверждению руководителя компании единственное в стране производство полного цикла гидромолотов.

Оно рассчитано на выпуск 8 тыс. гидромолотов всех типоразмеров в год.

Всего «Технопарк «Импульс» производит более 80 видов навесного оборудования, в том числе гидромолоты, ковши для экскаваторов и погрузчиков, гидробуры и шнеки буровые, вибротрамбовки, навесное оборудование для коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Далее репортаж о новом и «старом» производстве. Счастливого просмотра, друзья.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/9imBFMNb80Y

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