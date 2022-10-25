Ямальский меридиан (№ 9)

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15 проектов-победителей общероссийского голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» создаётся в автономном округе в 2022 году. Большинство из них уже открыты для жителей региона. Несколько на финишной прямой и будут сданы до завершения строительного сезона.

За последние три года ямальские проекты благоустройства неоднократно становились победителями общероссийских конкурсов и включались Минстроем РФ в федеральный реестр лучших практик. Ямал входит в десятку регионов-лидеров с благоприятной городской средой. Самым комфортным для проживания ямальским городом, согласно индексу качества городской среды, признан Надым. Предлагаю ознакомиться с результатами благоустройства Ямала в 2022 году.

Многофункциональный спортивный комплекс в п.Уренгой.

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В городском парке Ноябрьска обустроили фотозону у памятника комару.

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В Салехарде открыли новый спортивно-игровой комплекс для детей и взрослых.

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Игровая зона в пиратском стиле и несколько спортивных площадок объединил многофункциональный комплекс, который открыли в одном из районов Салехарда. В проекте постарались учесть все пожелания жителей.

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Общественную территорию для детей и взрослых обустроили на улице Маяковского на месте снесенных зданий. Площадь комплекса — две тысячи квадратных метров. Площадка включает пиратский фрегат с горками, канатную дорогу, качели, веревочные конструкции для лазания, волейбольную площадку, поле для мини-футбола и площадку для стритбола, зону воркаута с тренажерами, беговые и велодорожки.

В Харпе фасады 3 домов украсили семиконечными снежинками.

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Преобразился внешний вид трех многоквартирных домов в поселке Харп. Завершается облицовка стен зданий плиткой, их фасады украсил бренд городского округа — семилучевая снежинка.

В Харпе ко Дню поселка открыли сквер святых Петра и Февронии. Торжественное открытие сквера святых Петра и Февронии стало подарком жителям Харпа ко дню рождения поселка. На обновленной общественной территории появились уголки для тихого отдыха и зона для торжественных мероприятий.

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В Лабытнанги в этом сезоне обустроили 20 детских игровых территорий.

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В городе Семи Лиственниц завершили работы по благоустройству детских площадок. За лето создали 20 новых игровых зон, 14 из них — при поддержке главы региона. Шесть площадок построили с помощью инициативного бюджетирования.

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Благоустройство бульвара Победы завершили в Лабытнанги. Работы провели за четыре месяца.

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На бульваре газифицировали новый мемориал. Скоро в память о лабытнангцах, не вернувшихся с войны, зажгут Вечный огонь.

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В поселке Ханымей благоустроили сквер 90-летия Пуровского района.

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Строительство сквера завершили в поселке Ханымей Пуровского района. Территорию благоустроили по инициативе жителей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер назвали в честь 90-летнего юбилея района. Его прогулочные зоны дополнили качели, скамейки и светодиодные арки. Пешеходная дорожка покрыта тротуарной плиткой, а рядом с ней сформированы участки из декоративной гальки и зеленые газоны. Уютное место отдыха появилось на участке, где еще несколько месяцев назад был заросший пустырь

Сезон озеленения завершился в Тарко-Сале. Последний этап включал высадку девяти тысяч кустарников и 360 деревьев, которые доставили из питомников. На разных улицах райцентра, в Прибрежном парке и у детсада «Золотой ключик» появились рябина, черемуха, акация, кусты боярышника, кизильника и золотой смородины.

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В Губкинском ведётся озеленение новых микрорайонов.

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В Тазовском у памятника муксуну установили качели и обустроили фотозону.

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На улице Почтовой в поселке Тазовском благоустроили зону отдыха. Оригинальные качели и фотозона с северным колоритом появились неподалеку от установленного в прошлом году памятника муксуну. Кроме памятника муксуну рядом с качелями и фотозоной расположен памятник Ваули Пиеттомину. Гуляя там, жители и гости райцентра могут насладиться видами со смотровой площадки и сделать фото на память.

В Салехарде открыли спортивно-игровую площадку с тренажерами и велотрассой. В микрорайоне Удача Салехарда прошло открытие спортивно-игрового комплекса. Любители экстрима оценят площадку по достоинству. На ее территории проложили беговые дорожки и специальную велотрассу с имитацией ям и кочек, обустроили поле для мини-футбола с искусственным газоном, установили уличные тренажеры.

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В рамках проекта «Уютный Ямал» новые места для отдыха появились в Приозерном и Лонгъюгане Надымского района. В Приозерном создали сквер «Сказочный лес» — новое пространство для семейного отдыха. В рамках проекта «Уютный Ямал» там установили деревянные фигуры сказочных героев и уютные скамейки.

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Завершилось и строительство новой детской площадки в Лонгъюгане. Здесь появились шары-скалодромы, качели и деревянная горка. Дети смогут наслаждаться прогулками как в летнее, так и в зимнее время.

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В Тарко-Сале открыли новый сквер, созданный по нацпроекту. Раньше здесь была площадь со старыми бетонными плитами. Теперь территорию благоустроили: на площадке установили сухой пешеходный фонтан, аналогов которому в городе нет. Здесь же расположены скамейки с подсветкой от солнечных батарей, новые качели. Дизайн дополняют элементы неоновой иллюминации.

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В Муравленко торжественно открыли новый сквер Победы. Сквер Победы открыли в Муравленко 3 сентября, в день 77-й годовщины окончания Второй мировой войны и накануне Дня города. Он станет местом для проведения памятных мероприятий.

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На площади установили монумент воину-освободителю с ребенком на руках. По обе стороны от него на стенах разместили фотографии героев. Перед памятником расположен барельеф «Вечный огонь», к которому участники торжественного открытия сквера возложили цветы. На территории на постаментах установлена техника времен Великой Отечественной войны.

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В Муравленко благоустроена «Лесная аллея».

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В Яр-Сале к юбилею села завершили благоустройство набережной. К 95-летнему юбилею Яр-Сале в селе появилось новое место для отдыха и прогулок жителей. В рамках комплексного благоустройства территорию выложили тротуарной плиткой, установили освещение, торговые павильоны, скамейки. Жители села высадили на набережной около 50 берез и лиственниц.

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В Тарко-Сале открыли памятник Виктору Гире — почетному нефтянику, легендарному руководителю, стоявшему у истоков создания «Таркосаленефтегаза».

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Многофункциональную площадку для отдыха и занятий спортом открыли в микрорайоне Коротчаево Нового Уренгоя.

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Здесь была создана большая территория для спортивных занятий с полем для игры в мини-футбол, скейт-парком, велосипедными и беговыми дорожками, тренажерной зоной. Игровой комплекс для детей оборудовали горками, качелями и гамаками. На прилегающей территории высадили хвойные деревья. К новогодним праздникам на площадке планируют установить елку, сделать каток и снежные горки.

В Тазовском построен «Сквер авиаторов». Он вырос на месте старого памятника погибшим летчикам — их фамилии сейчас высечены на памятной доске. Обновленную общественную территорию украсила 7-метровая стела, которую дополнили модели легендарных представителей северной авиации — самолета Ан-2 и вертолета Ми-8. Здесь же установили стенды с историей развития Тазовского авиаотряда. В сквере сохранили многолетние зеленые насаждения, разбавив их молодыми елями. Вокруг выложены пешеходные дорожки.

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О благоустройстве прошлых лет можно узнать здесь и здесь.

В статье использованы фото из открытых источников.