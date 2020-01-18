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Программа «Комфортная городская среда» стартовала на Ямале в 2017 году. Первоначально в неё были включены только два города Лабытнанги и Салехард. Первый опыт был удачным и в 2018 г. к программе подключились остальные города Ямала. Видя положительный социально-экономический эффект программы 2019 год был объявлен «Годом благоустройства» на Ямале. При этом, комфортная среда должна была дойти до самых маленьких населённых пунктов с числом жителей от 200 человек, на эти цели из окружного и местных бюджетов было выделено более 3 млрд. рублей.

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Всего в 2019 году благоустроено 98 общественных и 396 дворовых территорий. В перечне благоустроенных общественных территорий: 48 спортивных и игровых площадок; 12 многофункциональных спортивно-игровых центров; 5 объектов, посвященных памяти о Великой Отечественной войне; 8 парков; 11 скверов; 14 зон отдыха. С объёмами благоустройства удалось успешно справиться, несмотря на короткий тёплый период и сложную транспортную схему.

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В последние годы поселения Ямальского района заметно преобразились. Не отстаёт и Мыс Каменный: в развитие села ежегодно вкладываются значительные финансовые средства.

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Многие ожидают увидеть здесь разруху и тлен в убогом поселке за Полярным кругом. На самом же деле здесь всего несколько ветхих строений, остальные дома выглядят вполне современно, и в целом село производит позитивное впечатление.

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Сейчас и не скажешь, что в 90-е годы Мыс Каменный пришёл в упадок. Современное благосостояние села во многом связано с нефтеналивным терминалом «Ворота Арктики».

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Сейчас на берегу Обской губы построена вся необходимая инфраструктура: подводный и сухопутный нефтепроводы, резервуарный парк, насосные станции и др.

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Ну, а теперь о благоустройстве. Здесь полным ходом идёт обустройство сквера Геологов, за ним — новая пекарня.

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А вот и готовый сквер, ввиду невозможности устроить настоящий фонтан здесь установили его светодинамический аналог.

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Район Геологи активно приводят в порядок. Башенный кран использовался при строительстве школы.

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Сейчас его смонтировали на месте, где в дальнейшем будет возведен детский сад.

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Село Новый Порт вызывает смешанные чувства. Есть здесь и разруха, но с другой стороны виден и позитив. В селе производится обустройство территорий, была возведена новая школа, садик, строятся новые дома.

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В год благоустройства в селе построен новый сквер.

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Всё чаще на улицах ямальских сёл можно встретить не грязь, а чистоту и уют.

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Увидеть такой милый «Сквер влюблённых» в Сеяхе весьма необычно.

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Игровая площадка «Адмирал» в Салемале.

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Новый сквер в Панаевске.

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Новый парк — самый масштабный объект «Комфортной среды», который был создан за прошедшее лето в Яр-Сале. 3600 квадратных метров благоустройства на Советской, 35 — это полигональная композиция «Арктика» с белыми медведями, место тихого отдыха со скамейками с подогревом, памп-трек для активного отдыха молодежи.

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Посёлок Тазовский, благоустройство 2019 г.

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Реконструкция центральной площади Гыды.

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Некоторые улицы села уже приобрели опрятный вид.

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Парк «Здоровье» в г.Тарко-Сале стал первой общественной территорией Пуровского района, благоустроенной в рамках проекта «Комфортная городская среда». Благоустройство территории выполняли с минимальным вмешательством в экосистему, c максимальным сохранением зелёных насаждений и естественного рельефа.

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Сегодня здесь расположены смотровые площадки, декоративные мостки, экологические тропы и удобная расширенная парковка для посетителей.

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Осенью 2019 г. в г.Тарко-Сале завершился первый этап благоустройства парка «Прибрежный».

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©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/8fee

С торжественного открытия скульптурной композиции, запечатлевшей православных святых Петра и Февронию, завершилось строительство нового парка в п.Пурпе.

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События этого жители поселка очень ждали. Восемь ярких скульптурных композиций с героями русских сказок украсили одну из двух аллей нового парка только в канун мероприятия. А «Пётр и Феврония» предстали перед многочисленной публикой, собравшейся ради знакового события, и вовсе в день торжества.

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Центральный парк в Ханымее — давно одно из излюбленных мест отдыха жителей посёлка. Но довольствоваться тем что есть ханымейцы не стали, поэтому решили в рамках программы преобразить любимый парк.

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Широкие дорожки из брусчатки, новые ограждения, клумбы и вазоны, скамьи, входные арки — многие элементы благоустройства появились в парке. Колоннаду для влюбленных украсила классическая скульптура «Елена». У парка есть теперь своя особенность — аллея литераторов с бюстами Пушкина, Лермонтова, Гоголя… Всего их шесть.

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В 2019 году в поселке Уренгой построили центральный парк. Его размеры более 17 тысяч квадратных метров, и в день открытия здесь практически не было свободного места. В торжественной обстановке зажгли пламя вечного огня и возложили цветы к новому мемориалу.

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© www.yamal.kp.ru

Обилие стройплощадок около нового парка навевает воспоминания об эпохе ударных комсомольских строек.

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В Ноябрьске «Комфортная городская среда» официально стартовала в 2018 году, хотя первый её проект был реализован ещё накануне. Именно в 2017 году кардинальной перестройке подверглась привокзальная площадь станции «Ноябрьск-2».

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© www.yamal.kp.ru

В 2018 году город очень активно включился в реализацию программы затеяв создание шести многофункциональных площадок и реконструкцию городского парка.

© www.yamal.kp.ru

Игровые площадки в 5, 6, 7 микрорайонах, на месте старого рынка «Афганец», в микрорайонах Железнодорожников и Вынгапуровском имеют собственную тематику. Здесь установлены малые архитектурные формы, горки, корты, тренажеры и др.

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«Сквер равных возможностей»

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Без преувеличения главным результатом трёхлетнего периода «Комфортной городской среды» на Ямале можно назвать реконструкцию городского парка Ноябрьска, это самый масштабный проект программы.

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История парка началась в начале 90-х годов. Именно тогда здесь установили детские аттракционы, колесо обозрения, проложили пешеходные дорожки. Детский парк стал излюбленным местом досуга горожан, но несмотря на регулярные усовершенствования и ремонты в XXI веке его внешний вид морально устарел.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

За два летних сезона были проведены масштабные работы первого этапа реконструкции.

© www.yamal.kp.ru

В первом этапе реконструкции подверглась территория площадью 9 га., здесь проложено несколько километров новых пешеходных дорожек. Гармонично вписавшись в природный ландшафт, сегодня парк завораживает масштабами и современными архитектурными решениями. Здесь тихие зоны, где каждый может насладиться природой и тишиной, сменяют необычные арт-обьекты, яркие и максимально наполненные многофункциональные площадки.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

В преддверии Нового года в Ноябрьск-парке открыли двери торговые павильоны.

© www.yamal.kp.ru

Впереди ещё несколько лет реконструкции, ведь проект разработан на все 44 гектара зелёной зоны, но уже сейчас можно сказать, что Ноябрьск не зря затеял масштабный проект и получил замечательную зону отдыха.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

На этом Администрация Ноябрьска останавливаться не намерена. Жители города ждут кардинальных изменений в благоустройстве города. Сегодня город оказался в гораздо более благоприятном финансовом положении, а насколько целесообразным и разумным окажется их освоение покажет время. Неоспоримо одно, современное положение дел в городе создаёт радостную атмосферу, есть уверенность в том, что новый год пройдёт не хуже предыдущего и принесёт городу много нового.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

Салехард в программе благоустройства с 2017 года и новых зон отдыха здесь уже несколько десятков.

© www.yamal.kp.ru

Среди наиболее примечательных верёвочный парк у спортивно-оздоровительного комплекса «Старт». На территории комплекса появилась площадка для отдыха и общения с арт-объектами — интерпретация олимпийских колец, размещён верёвочный городок и верёвочный мост в виде большой бионической формы.

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Городской сад — излюбленное место отдыха горожан. В 2018 году после реконструкции он преобразился. Появилась новая сценическая площадка с местами для зрителей, все пешеходные дорожки застелили тротуарной плиткой, установили новые лавочки, фонари, вазоны и урны. Помимо прочего обустроена стоянка для автомобилей. После реконструкции площадь городского сада заметно расширилась благодаря скверу за ЗАГСом. Дворец бракосочетаний и горсад соединяет проход из ярких арок, на выходе из которых установлена скульптура новобрачных.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

Жизнь этого сада началась в тридцатых годах, когда комсомольцы и коммунисты города решили благоустроить Грязный лог, так ранее называлось это место. Судя по всему, люди высаживали деревья с большой любовью, потому что в Салехарде даже сейчас трудно найти деревья такой же высоты. А ведь попытки посадить деревья на протяжении всего XX века предпринимались не раз, но мало где деревья и кустарники приживались так хорошо.

© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

Также благоустройству подверглись и близлежащие территории — пешеходная аллея на улице Ленина и памятник Миронову.

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© www.yamal.kp.ru

Этой осенью после реконструкции в Губкинском на площади Воинской Славы загорелся Вечный огонь. Впервые в истории города Вечный огонь будет гореть постоянно, раньше его зажигали только на праздник. Здесь установили две алые арки в виде звёзд. 13 стел рассказывают о тяжёлых испытаниях и героизме жителей Городов-Героев. Музей военной техники превратился в фотозону под открытым небом. На площади появились две мемориальные стены с барельефами и гравировкой. Одна рассказывает о войнах в истории нашего государства, другая посвящена победе в Великой Отечественной войне.

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© www.yamal.kp.ru

© www.yamal.kp.ru

Сквер «Сказочный» в 14 микрорайоне Губкинского вырос вдвое. Теперь полцарства занимают площадки для активного досуга. Здесь и скейтпарк, и тренажёрный зал под открытым небом. Появилось и больше персонажей. Ну, а главное для детей — новый игровой комплекс с качелями и горкой.

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© www.yamal.kp.ru

В конце лета Губкинском появился новый сквер. Его особенно ждали жители 13-го микрорайона, ведь здесь площадки не было. Спустя всего три месяца бывший пустырь не узнать. В новом парке горки, яркие арт-объекты, спортивные комплексы.

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В Муравленко ставку сделали на реконструкцию небольших объектов. Благоустройство в городе проведено на Лесной аллее и аллее Зотова, обновлены сквер Ямальский, сквер у ЗАГСа и др.

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© www.yamal.kp.ru

Особое внимание уделено городским дворам, зачастую здесь проводится комплекс работ по ремонту проездов, тротуаров, фасадов и установке игровых площадок.

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г. Новый Уренгой, парк «Виадук».

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© www.yamal.kp.ru

г. Надым, набережная Оруджева.

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Про благоустройство г.Лабытнанги я уже подробно писал. В 2019 году в городе построили несколько новых скверов, среди наиболее интересных — сквер «Молодёжный» с пешеходным фонтаном.

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© www.yamal.kp.ru

P. S. О современной жизни Ямала читайте здесь:

1) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 1)

2) Сила Ямала: обзор инфраструктурных проектов региона (часть 2)

3) Ямальский АПК (часть 1)

4) Ямальский АПК (часть 2)

5) Ямалу 85 лет (часть 1)

6) Ямалу 85 лет (часть 2)

7) «Цветущая» Арктика

8) Западно-Сибирский газохимический кластер

9) Ноябрьск — устойчивое развитие

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Использованы фото И.Ружицкого, И.Мухамедьярова, фото_комарова, А.Капкова, А.Мамина, zavodfoto, Александр Russos Попов.