Набережная «Северная звезда» стала сердцем городского парка Муравленко. Самая обширная часть — прогулочная зона вдоль берега, где сохранён природный колорит. Многих удивит дорожка, по которой раньше шли к пирсу: она превратилась в аллею «Млечный путь» со световыми панно из созвездий. Пирс узнать невозможно: в новом исполнении это многофункциональная территория, которую венчает кафе «Полярная ночь» с потрясающей смотровой площадкой и панорамной крышей. Есть места для рыбалки и отдыха. Множество тропинок при вечернем освещении выглядят особенно изящно. Масштабный проект-победитель Всероссийского конкурса 2024 года превратил прибрежную часть парка «Место рождения» в комфортное и стильное пространство, где каждый найдет уютный уголок и занятие по душе в атмосфере дружелюбия северного города.

Невероятные ощущения подарит прогулка по новой набережной с истинно ямальским названием «Северная звезда». Всё, что видишь вокруг, — будто сказочное волшебство, и эта магия выглядит так в любое время года. Хрустящий мороз только усиливает красоту зимнего леса в свете множества огней.

Летом точкой притяжения станет пляж с шезлонгами, игровой зоной и необходимыми удобствами для семей с детьми. Активисты и любители ЗОЖ оценят спортивную зону с уличными тренажерами и волейбольной площадкой.В самом центре территории расположилось арт-пространство с амфитеатром для молодежи. Вдохновляющее место для самовыражения молодых художников, где они смогут создавать и творить. Арт-объект «Человек» вежливо приглашает к фотосессии.

Это уже третья набережная, благоустроенная в этом году в городах Ямала. Летом набережная открылась в Новом Уренгое , а в октябре в Ноябрьске .