Труженики села Красноярского края идут на рекорд

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Краевые аграрии на 90% завершили уборочную компанию по сбору и обмолу зерна. Всего на данный момент собрано 2 млн 830 тыс. тонн зерна. При этом достигается рекордная для региона урожайность — 33,6 ц/га.

До этого рекордным считался 1993 год, когда было обмолочено 2 млн. 675 тыс. тонн зерна после доработки.

В ряде районов работы уже завершены. В лидерах по урожайности Ужурский, Шарыповский, Назаровский, Балахтинский и др. районы.

На соответствие ГОСТам обследовано 390,5 тыс. тонн пшеницы нового урожая. 93% зерна — продовольственное.

Помимо зерна сельхозпроизводители собирают рапс. Обмолочено 181 тыс. га (79% от плана). Собрано 412 тыс. тонн семян. В этом году Красноярский край вновь лидер по сбору рапса среди всех регионов России. Средняя урожайность — 22,8 ц/га. В лидерах Идринский, Шарыповский, Ужурский районы.

Кроме этого аграрии накопали почти 99 тыс. тонн картофеля, что превышает прошлогодний результат. Собрано 17,6 тыс. тонн овощей.

Также аграрии ведут подготовку к сельскохозяйственному сезону 2023 года. Под будущий урожай на 14,5 тыс. га посеяны рожь, пшеница и тритикале. Засыпано около 187 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.