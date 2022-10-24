S8 Capital начал серийное производство лифтов повышенной грузоподъемности

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В Санкт-Петербурге лифтовой завод, входящий в многопрофильный холдинг S8 Capital, приступил к серийному производству нового продукта — лифта повышенной грузоподъемности, что позволит закрыть более 50% спроса на данный тип оборудования, востребованного, в первую очередь, при строительстве инфраструктурных объектов.

Новый продукт представлен линейкой лифтов с грузоподъемностью от 1275 до 2000 килограмм, все модели которой обладают увеличенными размерами кабины и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Показатели модели по таким параметрам, как точность остановки на этаже, уровень шума и вибрации на сегодняшний день превосходят установленные в компании стандарты, являющиеся одними из самых строгих в отрасли. К примеру, уровень вертикальной вибрации снижен в 4.3 раза. Это обеспечивает повышенную комфортность поездки для пассажиров и соответствие новой линейки современным стандартам строительства.

Благодаря новой линейке лифтов повышенной грузоподъемности, выпускаемой на заводе в Санкт-Петербурге, отечественная строительная отрасль приобрела возможность в сжатые сроки и при меньших затратах получать качественный продукт российского производства. Новый лифт соответствует международным стандартам, при этом уровень его локализации на текущий момент уже превышает 70%. Кроме того, новая линейка оборудования сможет обеспечить не менее половины потребностей рынка в лифтах большой грузоподъемности, которая образовалась после ухода иностранных производителей,

В июле 2022 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел все активы американской Otis Elevator Company в России. С начала августа предприятие возобновило прием новых заказав, объем производства превысил 400 единиц в месяц, что является максимумом с марта 2022 года, а штат производственного персонала вырос на 16 процентов.

Всего за три месяца наша компания запустила в серийное производство новый продукт — лифт повышенной грузоподъемности. Это стало возможным благодаря сохраненной технологической базе, выстроенным цепочкам поставок, комплектующих и проектам компании по импортозамещению. Мы гордимся тем, что можем предложить заказчикам новый отечественный продукт по конкурентоспособным ценам, с гарантированным доступом к запасным частям и послепродажному обслуживанию. Компания уже заключила контракты на поставку 67 пилотных единиц, часть из которых была успешно введена в эксплуатацию,

— отметил Генеральный директор АО «МОС ОТИС» и ООО «ОТИС Лифт» Игорь Майоров.

Новый продукт представляет собой линейку лифтов без машинного помещения с грузоподъемностью 1275, 1600 и 2000 кг, со скоростью 1 м/с или 1,6 м/с. В данном типе оборудования применяется регенеративный привод и безредукторная лебедка. Модели присвоен класс энергоэффективности «А» в соответствии со стандартом ISO 25745-2. Максимальная высота подъема составляет 90 м. Новые лифты поставляются в инновационном дизайне Ambiance, который позволяет заказчикам компании составлять уникальные интерьеры кабин, гармонично вписывающиеся в любую концепцию здания.