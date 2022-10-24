В начале октября 2022 года «Верфи братьев Нобель» в Рыбинске исполнилось 115 лет. Это одно из старейших судостроительных предприятий в России. В далеком 1907 году на слип предприятия, кстати, первый в стране, подняли первое судно для ремонта, а всего спустя год началось строительство первых волжских пароходов.

В 2020 году завод передал заказчику траулер «Вымпел» проекта Т30 В, который успешно осуществляет промышленный вылов рыбы в Баренцевом море. Сейчас на стапелях в разной стадии готовности находятся краболовные суда проекта CCa5712LS строящиеся по проекту Damen и серия траулеров проекта Т40 В для камчатской компании «Сокра». О том, как живет верфь, как идет комплектация заказов оборудованием в новых условиях, «Медиапалубе» рассказал генеральный директор «Верфи братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

Полное интервью можно почитать по ссылке тут. Ниже приведем некоторые ключевые выдержки.

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— Над какими заказами сейчас работаете? Какой у них процент готовности?

— Сегодня мы продолжаем строительство двух краболовных судов проекта CCa5712LS. Сейчас идут работы по внутренней и наружной окраске, монтажу оборудования, систем, монтажу ВРК, изоляции корпуса. В скором времени должны приступить к затяжке кабеля.На втором судне завершено формирование корпуса на стапеле, ведутся подготовительные работы к окраске.

Техническая готовность первого краболова составляет 73%, второго — 66%. Также мы ведем строительство траулеров проекта Т40 В, который разработали конструкторы отечественного КБ для РПЗ «Сокра». Закладка первого судна состоялась в мае 2021 года, второго — в октябре. Сейчас на головном судне завершается формирование корпуса, процент готовности — 37%.

В начале прошлого года мы говорили, что серия судов Т40 В увеличится до четырех единиц. Однако из-за сложностей во взаимоотношениях заказчика и финансирующего его банка работы на втором судне приостановлены. Соответственно, начало резки металла для третьего и четвертого заказа перенесено на более поздний срок.

— С чем связаны трудности?

— Что касается краболовных судов, основная проблема — это замещение оборудования, поставки которого остановлены из-за санкций. По траулерам это упомянутые выше задержки в финансировании. Следует подчеркнуть, что до возникновения этих проблем верфь выполняла строительство судов в соответствии с предусмотренным контрактом графиком.

© paluba.media

— Насколько сложный и трудоемкий процесс замены оборудования?

— Это сложно и трудоемко, так как подобрать отечественные аналоги, например, промыслового оборудования практически невозможно: все будет упираться в поиск зарубежных поставщиков и сложные логистические схемы. Все подобные замены могут повлечь за собой перерасчет прочности корпуса, перетрассировки систем, перемещения другого оборудования, магистральных кабельных трасс, что, безусловно, отразится на общей трудоемкости проекта, а соответственно, и стоимость строительства может ощутимо увеличиться.

— До какого года у вас есть загрузка? И какие перспективные заказы возможны на средне- и долгосрочную перспективу?

— Сегодня с учетом того, что часть заказов законсервировалась, у нас есть загрузка до 2023 года. Мы рассчитываем, что построенные на нашей верфи суда отлично покажут себя в эксплуатации, станут нашей визитной карточкой, и мы получим новые заказы.

Сейчас с заказами сложно, поскольку рынки стали крайне нестабильными. Мы в своей перспективной программе строительства на 2023-2030 годы делаем ставку на рыбопромысловый флот. Сейчас в Мурманске эксплуатируется траулер проекта Т30 В, заказчик имдоволен. Потребности в промысловом флоте огромные, и для каждого бассейна, вида промысла требуются свои проекты судов.

Рыбаки ждут новые суда, чтобы испытать их в эксплуатации, это и станет импульсом к новым заказам.

Полное интервью «Медиапалубы» можно почитать по ссылке тут.