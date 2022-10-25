Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России
Запорожскую область подключили к единой газотранспортной системе России, на территорию нового региона начал поступать газ. Работы по строительству газопровода велись с июля.
Первым городом, который уже получил российский газ, стал Бердянск. Газ подаётся на котельные и предприятия города. Централизованное газоснабжение уже восстановлено в 35 многоквартирных и 165 частных жилых домов, работа по подключению объектов города к централизованной системе газоснабжения продолжается.
Одновременно проводится подключение новых потребителей — газ приходит и в те районы, где его раньше вообще не было. В частности, активная работа ведётся по Приазовскому району. В дальнейшем газификация будет только расширяться.
В скором времени и другие населенные пункты Запорожской области перейдут на российское голубое топливо. Согласно сообщению газовой службы, заканчивается испытание газовой трубы к Мелитополю.
О готовности газовой системы области к присоединению к российской ГТС сообщалось ещё две недели назад. Тогда же газовая служба региона сообщила о начале испытаний газовой трубы, связавшей Бердянск и Мелитополь. В неё закачали воздух под давлением 100 атмосфер и оставили на неделю с целью проверки на возможность утечек. В случае их отсутствия в систему закачивается газ.
В ближайшие дни к российской газотранспортной системе подключат и Херсонскую область, решение об этом уже принято. С большой вероятностью Херсон и область подключат через Крым, газотранспортная система полуострова способна пропускать в направлении Херсона до 3 млн кубометров газа в сутки.
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