Новые возможности пятого поколения
После уничтожения украинских истребителей Су-27 и Су-24 при попытке подобраться к Белгороду появились сообщения, что их сбил не ракетный комплекс С-300, а российский истребитель Су-57.
При этом Су-27 был сбит на расстоянии 217 км, что делает выстрел ракетой «воздух-воздух» самым дальним в истории. Если Су-57 действительно такое умеет, то это важная веха в истории пилотирования боевых самолётов, подчёркивает американское издание Military Watch.
Особенная «неприятность» что для укр, что для «западных партнёров» тут в том, что это означает, что СУ-57 может сбивать самолёты противника, включая новейшие американские, на таком расстоянии, на котором они его ещё даже и видеть не будут (радар F35 обнаруживает цели на дальности до 150 км).
К стати, возможно мы и не слышим о применении СУ-57 в зоне СВО, потому что ему для «отработки по целям» вовсе нет необходимости подлетать не то что на дальность поражения средствами ПВО противника. но даже на дальность обнаружения ими.
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