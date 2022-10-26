Нижнекамскнефтехим запустил производство специального синтетического масла
Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ) — специального синтетического масла для промышленного оборудования.
Ранее ПАГ-масло в России не производилось.
Линия производства простых полиэфиров СИБУРа в Нижнекамске позволяет выпускать полиалкиленгликоль до 15 тыс. т/год.
Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который по оценкам экспертов составляет около 5 тыс т.
Первая партия объёмом 32 т произведено на линии производства простых полиэфиров. Продукт прошёл испытания на Томскнефтехиме и Казаньоргсинтезе и получил высокую оценку специалистов.
Полиалкиленгликоль обладает рядом технических преимуществ по сравнению с несинтетическими маслами:
- превосходная смазывающая способность,
- хорошие характеристики несущей способности,
- хорошие низкотемпературные свойства,
- высокие индексы вязкости,
- работа при высоких нагрузках — давление и температура;
- ПАГ-масло имеет широкую сферу применения, в качестве смазочных материалов его используют:
- в гидравлике,
- в газоперекачивающем оборудовании,
- в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы),
- в жидкостях для металлообработки,
- трансмиссионных маслах,
- цепных маслах,
- пищевых смазках и др.
- Также ПАГ-масла применяют в качестве высокотемпературных смазок и теплоносителей:
- в бумажной,
- керамической,
- стекольной и других отраслях промышленности.
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