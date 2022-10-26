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Производство

Нижнекамскнефтехим запустил производство специального синтетического масла

 © tatar-inform.ru

Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ) — специального синтетического масла для промышленного оборудования.

Ранее ПАГ-масло в России не производилось.

Линия производства простых полиэфиров СИБУРа в Нижнекамске позволяет выпускать полиалкиленгликоль до 15 тыс. т/год.

Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который по оценкам экспертов составляет около 5 тыс т.

Первая партия объёмом 32 т произведено на линии производства простых полиэфиров. Продукт прошёл испытания на Томскнефтехиме и Казаньоргсинтезе и получил высокую оценку специалистов.

Полиалкиленгликоль обладает рядом технических преимуществ по сравнению с несинтетическими маслами:

    • превосходная смазывающая способность,
    • хорошие характеристики несущей способности,
    • хорошие низкотемпературные свойства,
    • высокие индексы вязкости,
    • работа при высоких нагрузках — давление и температура;

  • ПАГ-масло имеет широкую сферу применения, в качестве смазочных материалов его используют:
    • в гидравлике,
    • в газоперекачивающем оборудовании,
    • в охлаждающих жидкостях, например, в холодильной технике (компрессоры хладагента) как в бытовой, так и технике специального назначения (аналитические, медицинские приборы),
    • в жидкостях для металлообработки,
    • трансмиссионных маслах,
    • цепных маслах,
    • пищевых смазках и др.

  • Также ПАГ-масла применяют в качестве высокотемпературных смазок и теплоносителей:
    • в бумажной,
    • керамической,
    • стекольной и других отраслях промышленности.
Источник: https://neftegaz.ru/news/companies/...spetsialnogo-sinteticheskogo-masla/

химическая промышленность, Нижнекамскнефтехим, Татарстан, импортозамещение
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