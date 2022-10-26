Нижнекамскнефтехим запустил производство специального синтетического масла

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Нижнекамское предприятие СИБУРа выпустило опытно-промышленную партию полиалкиленгликоля (ПАГ) — специального синтетического масла для промышленного оборудования.

Ранее ПАГ-масло в России не производилось.

Линия производства простых полиэфиров СИБУРа в Нижнекамске позволяет выпускать полиалкиленгликоль до 15 тыс. т/год.

Данные мощности позволят полностью удовлетворить спрос на ПАГ у отечественных потребителей, который по оценкам экспертов составляет около 5 тыс т.

Первая партия объёмом 32 т произведено на линии производства простых полиэфиров. Продукт прошёл испытания на Томскнефтехиме и Казаньоргсинтезе и получил высокую оценку специалистов.

Полиалкиленгликоль обладает рядом технических преимуществ по сравнению с несинтетическими маслами: