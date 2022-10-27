ОДК поставил 18 индустриальных двигателей на крупнейшее месторождение газа на Ямале
Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха поставила 18 индустриальных двигателей АЛ-31СТ на Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — крупнейшее на Ямале. Силовые установки обеспечат работу газоперекачивающих агрегатов на трех компрессорных станциях.
Двигатели, произведенные уфимским предприятием ОДК-УМПО, поставлены компанией «ОДК Инжиниринг» в рамках договора 2021-2022 гг. В настоящий момент идут монтажные и пуско-наладочные работы.
«Ростех продолжает решать стратегическую задачу по обеспечению российской газотранспортной инфраструктуры отечественным оборудованием. В настоящее время на компрессорных станциях Газпрома уже работают 80 таких приводов, а к 2025 году их число вырастет до 125 единиц», — сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.
Газотурбинный двигатель наземного применения АЛ-31СТ находится в наиболее востребованном мощностном ряду 16 МВт, его отличительными особенностями являются высокий КПД, эффективность и экологичность.
«С 2020 года мы постоянно наращиваем объемы производства индустриальных двигателей. АЛ-31СТ, который мы непрерывно совершенствуем, востребован и на других проектах „Газпрома“. В частности, мы поставим 12 силовых установок для „Силы Сибири“ до конца 2023 года», — отметил управляющий директор ОДК-УМПО Евгений Семивеличенко.
Специалисты ОДК-УМПО и его филиала ОКБ им. Люльки существенно увеличили ресурс силовой установки — с 75 до 125 тысяч часов, при этом с 6 до 8 тысяч часов вырос гарантийный срок эксплуатации.
Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — опорное месторождение Ямальского центра добычи газа и важнейший объект Единой системы газоснабжения России. Начальные запасы газа — 4,9 трлн куб. м, проектный уровень добычи — 115 млрд куб. м в год.
«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод. В настоящий момент транспортирует голубое топливо с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай. Протяженность — около 3000 километров.
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