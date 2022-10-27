ОДК подготовила к эксплуатации два агрегата ГТА-6РМ для Северо-Останинского нефтяного месторождения

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха подготовила к эксплуатации два газотурбинных энергетических агрегата ГТА-6РМ для Северо-Останинского нефтяного месторождения в Томской области. Оборудование будет обеспечивать электричеством и теплом инфраструктуру месторождения. Мощности энергоснабжения месторождения благодаря вводу в эксплуатацию продукции ОДК вырастут более чем в два раза.

Прежде на месторождении эксплуатировались два энергетических агрегата мощностью по 2,5 МВт. После ввода новых энергоблоков по 6 МВт каждый они будут переведены в резерв. Таким образом, энергетическая обеспеченность Северо-Останинского месторождения будет повышена более чем в два раза.

«Мы предлагаем рынку энергетические газотурбинные агрегаты мощностью от 2,5 до 25 МВт полностью отечественной комплектации. Комплексные поставки отечественного газотурбинного энергетического оборудования компаниям топливно-энергетического комплекса, сопровождение по контрактам жизненного цикла и сервис — важнейшая задача Объединенной двигателестроительной корпорации, которую мы успешно реализуем. Каждый новый введенный в эксплуатацию объект генерации — очередной шаг, снижающий зависимость компаний от импорта», — сказал генеральный директор комплексного поставщика энергетического и газоперекачивающего оборудования и сервисных услуг «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Газотурбинные энергетические агрегаты ГТА-6РМ производства АО «ОДК-Газовые турбины» предназначены для обеспечения потребителей электрической и тепловой энергией. Эта модель занимает лидирующую позицию по наработке в линейке газотурбинного оборудования ОДК. Восемьдесят пять ГТА-6РМ эксплуатируются шестнадцатью компаниями-партнерами корпорации, среди которых ПАО «НК „Роснефть“», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Лукойл — энергосети» и другие.

Подготовка агрегатов к эксплуатации произведена под руководством специалистов управления монтажа, пусконаладки и сервисного обслуживания компании «ОДК Инжиниринг». Северо-Останинское месторождение расположено в Парабельском районе Томской области, входит в Пудинскую группу месторождений.