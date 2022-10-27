Представлен новый полуприцеп от «Гут Трейлер»

Известное российское предприятие «Гут Трейлер» презентовало новую модель полуприцепа длиной 17,2 м с цельнометаллическим кузовом.

Полуприцеп Гут Трейлер © autoline24.kz

Известный в России и за ее пределами изготовитель полуприцепов «Гут Трейлер» презентовал новинку. На этот раз публике представлен полуприцеп, кузов которого выполнен из цельного металла, а длина составляет 17,2 м. Это идеальный вариант для перевозки не очень увесистого, но довольно объемного груза, сохранность которого гарантирована за счет продуманности каждой детали. При этом объем самого кузова равен 115,51 м3, а масса всего полуприцепа — 10 т. Материалом для изготовления пола послужила влагоустойчивая древесно-слоистая плита, ее толщина составляет 27 мм. Вдобавок применение во время строгих ограничений по весу не вызовет никаких проблем благодаря особому основанию рамы, специально приспособленной для этого. Что касается подвески оси, то она пневматическая и выдерживает нагрузку, достигающую 12 т. Данное комплектующее произведено в Европе. Тормозная система эффективна благодаря наличию дисковых и барабанных механизмов EBS WABCO.