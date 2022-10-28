В Самарской области открылся крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon

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САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Крупнейший логистический хаб в Приволжском федеральном округе (ПФО), в который интернет-ретейлер Ozon инвестировал около 5 млрд рублей, открылся в Самарской области, сообщила в четверг пресс-служба компании.

«Маркетплейс Ozon официально открыл первую очередь фулфилмент-центра на территории индустриального парка „Чапаевск“ в Самарской области. Собственные инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра составили почти 5 млрд рублей. Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства», — говорится в сообщении.

Площадь хранения первой очереди центра составляет 52 тыс. кв. м по полу, к концу 2023 года она увеличится до 76 тыс. кв. м за счет второй очереди. Общая же площадь логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тыс. кв. м. Сейчас новый центр может ежедневно обрабатывать свыше 215 тыс. заказов. В пресс-службе компании отметили, что жители Самарской области и соседних регионов смогут получать свои заказы уже на следующий день. После запуска второй очереди количество обрабатываемых заказов может увеличиться до 700 тыс.

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Губернатор Самарской области рассказал на церемонии открытия, что проект был реализован «в кратчайшие сроки» — после подписания соответствующего соглашения в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. «Открытие центра — это инвестиции в наш регион, нашу самарскую землю. Это дополнительная возможность выхода на российские и мировые рынки для самарских предпринимателей. Конечно, это и новые рабочие места — а здесь их будет создано около 6 тыс.», — отметил губернатор.

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Генеральный директор Ozon Fulfillment Александр Гейль отметил, что открытие комплекса позволит предпринимателям ПФО сэкономить деньги, направляемые на логистику. Кроме того, сократится время поставки и появления товаров на витрине. В компании привели данные, по которым за первое полугодие более 3,7 тыс. предпринимателей Самарской области продавали товары на маркетплейсе.