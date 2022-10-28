В Самарской области открылся крупнейший в Поволжье логистический центр Ozon
САМАРА, 27 октября. /ТАСС/. Крупнейший логистический хаб в Приволжском федеральном округе (ПФО), в который интернет-ретейлер Ozon инвестировал около 5 млрд рублей, открылся в Самарской области, сообщила в четверг пресс-служба компании.
«Маркетплейс Ozon официально открыл первую очередь фулфилмент-центра на территории индустриального парка „Чапаевск“ в Самарской области. Собственные инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра составили почти 5 млрд рублей. Основная часть средств пошла на закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства», — говорится в сообщении.
Площадь хранения первой очереди центра составляет 52 тыс. кв. м по полу, к концу 2023 года она увеличится до 76 тыс. кв. м за счет второй очереди. Общая же площадь логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тыс. кв. м. Сейчас новый центр может ежедневно обрабатывать свыше 215 тыс. заказов. В пресс-службе компании отметили, что жители Самарской области и соседних регионов смогут получать свои заказы уже на следующий день. После запуска второй очереди количество обрабатываемых заказов может увеличиться до 700 тыс.
Губернатор Самарской области рассказал на церемонии открытия, что проект был реализован «в кратчайшие сроки» — после подписания соответствующего соглашения в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме. «Открытие центра — это инвестиции в наш регион, нашу самарскую землю. Это дополнительная возможность выхода на российские и мировые рынки для самарских предпринимателей. Конечно, это и новые рабочие места — а здесь их будет создано около 6 тыс.», — отметил губернатор.
Генеральный директор Ozon Fulfillment Александр Гейль отметил, что открытие комплекса позволит предпринимателям ПФО сэкономить деньги, направляемые на логистику. Кроме того, сократится время поставки и появления товаров на витрине. В компании привели данные, по которым за первое полугодие более 3,7 тыс. предпринимателей Самарской области продавали товары на маркетплейсе.
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