Производство биопрепаратов для заживления кожи и мягких тканей в технополисе «Москва"⁠⁠

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов.

Препараты разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя. БМКП позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов. Лечение с использованием отечественных БМКП будет дешевле и доступнее.

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Эти препараты созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН. Продукция соответствует зарубежным аналогам и не имеет прямых аналогов в России.

С 2024 года, после завершения клинических испытаний, компания будет производить около 6000 единиц продукции в месяц. Также они намерены расширить выпуск БМКП и зарегистрировать новые препараты данного типа, в том числе для устранения рубцов и лечения онкологических заболеваний, реабилитации после инфарктов мозга и COVID-19.

По словам гендиректора компании «Акрус Биомед», удобное расположение производства на площадке «Печатники» позволило в полной мере использовать логистические возможности, инфраструктурные, инженерные и кадровые ресурсы ОЭЗ «Технополис Москва». Кроме того, предприятие находится рядом с потенциальными заказчиками — профильными медучреждениями столицы.