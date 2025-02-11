Запущено новое производство на фармацевтическом заводе «Велфарм-М»

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По условиям офсетного контракта предприятие будет поставлять городу препараты для лечения кардиологических, неврологических, эндокринных и других заболеваний по 20 международным непатентованным наименованиям. В течение пяти лет столица получит около 242 млн единиц продукции.

Производственные линии второй очереди занимают порядка 5 тыс. кв. метров. Здесь смогут работать около 550 человек.

Теперь общая площадь чистых производственных помещений «Велфарм-М» составляет порядка 15 тыс. кв. метров. Завод входит в состав крупнейшего в стране фармацевтического кластера в «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва».

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