Новые магистральные локомотивы ТМХ приступили к работе в Норильске

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Магистральные грузовые тепловозы 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») введены в эксплуатацию в Заполярном филиале горно-металлургической компании «Норильский никель».

БМЗ в 2022 году передал ПАО «ГМК «Норильский никель» семь магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ. Вместе с машинами на предприятие прибыли специалисты Брянского машиностроительного завода, которые провели испытания всех узлов тепловозов перед запуском.

Работы по вводу локомотивов в эксплуатацию завершились в середине октября, и брянские тепловозы приступили к работе на самой северной железной дороге в мире. Машины серии 2ТЭ25КМ уже успели отлично зарекомендовать себя при работе в сложных условиях севера — в 2021 году Норильский никель приобрел два магистральных тепловоза Брянского машиностроительного завода, которые эксплуатирует предприятие технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала компании.

Специалисты Норникеля, работающие на брянских локомотивах, отмечают высокую мощность машин, снижение расхода топлива и вредных выбросов, эффективность системы диагностики и контроля основных параметров, а также продуманное и комфортное для машиниста оснащение кабины.Магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ производится на Брянском машиностроительном заводе с 2014 года. На сегодняшний день эксплуатируется более 600 локомотивов этой серии. 2ТЭ25КМ предназначен для работы в тяжелых климатических условиях на участках со сложным профилем пути.

Тепловоз способен перевозить составы весом 6400 тонн. Тепловозы отвечают самым строгим экологическим требованиям. Конструкция локомотива отличается доступностью основных узлов, благодаря которой удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание.

Локомотивы 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются в ОАО «РЖД», на Улан-Баторской железной дороге в Монголии, у оператора железнодорожного транспорта «Демирёллары» в Туркменистане, независимого перевозчика «БалтТрансСервис», а также на крупных промышленных предприятиях России и ближнего зарубежья — на принадлежащем СУЭКу Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии, железнорудном комбинате «Оленегорский ГОК» (Северсталь), на угольных разреза АО «Кузбассразреуголь» УГМК, предприятиях «Шубарколь комир» и «Качары руда» в Казахстане, на Навоийском горно-металлургическом комбинате в Узбекистане.