Брянский машиностроительный завод выпустил первый тепловоз ТЭ26 на замену советским М62

Брянский машиностроительный завод выпустил первый тепловоз ТЭ26 на замену советским М62Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Брянский машиностроительный завод выпустил первый новейший грузовой магистральный односекционный тепловоз ТЭ26 на замену советским М62. Сборку первого локомотива начали на БМЗ в ноябре 2024 года. В третьем квартале 2025 года тепловоз отправится на испытания.
В этом выпуске:
0:00 — в Брянске завершили сборку первого образца новейшего грузового магистрального односекционного тепловоза ТЭ26
0:23 — стратегия обновления тягового подвижного состава в России
1:12 — инвестиции в расширение
1:30 — проект ТЭ26
2:04 — дизель‑генератор 18‑9ДГМ‑02
2:39 — компоновка ТЭ26
3:08 — Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу
3:38 — ТЭ26 создавался на собственные средства БМЗ и ТМХ
4:08 — планы до 2030 года
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