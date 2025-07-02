Брянский машиностроительный завод выпустил первый тепловоз ТЭ26 на замену советским М62

Брянский машиностроительный завод выпустил первый новейший грузовой магистральный односекционный тепловоз ТЭ26 на замену советским М62. Сборку первого локомотива начали на БМЗ в ноябре 2024 года. В третьем квартале 2025 года тепловоз отправится на испытания.

В этом выпуске:

0:00 — в Брянске завершили сборку первого образца новейшего грузового магистрального односекционного тепловоза ТЭ26

0:23 — стратегия обновления тягового подвижного состава в России

1:12 — инвестиции в расширение

1:30 — проект ТЭ26

2:04 — дизель‑генератор 18‑9ДГМ‑02

2:39 — компоновка ТЭ26

3:08 — Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу

3:38 — ТЭ26 создавался на собственные средства БМЗ и ТМХ

4:08 — планы до 2030 года

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