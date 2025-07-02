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mashnews 02 июля 2025, 15:02 328 Видеоблог

Брянский машиностроительный завод выпустил первый тепловоз ТЭ26 на замену советским М62

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Брянский машиностроительный завод выпустил первый новейший грузовой магистральный односекционный тепловоз ТЭ26 на замену советским М62. Сборку первого локомотива начали на БМЗ в ноябре 2024 года. В третьем квартале 2025 года тепловоз отправится на испытания.

В этом выпуске:

0:00 — в Брянске завершили сборку первого образца новейшего грузового магистрального односекционного тепловоза ТЭ26

0:23 — стратегия обновления тягового подвижного состава в России

1:12 — инвестиции в расширение

1:30 — проект ТЭ26

2:04 — дизель‑генератор 18‑9ДГМ‑02

2:39 — компоновка ТЭ26

3:08 — Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу

3:38 — ТЭ26 создавался на собственные средства БМЗ и ТМХ

4:08 — планы до 2030 года

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Источник: www.youtube.com

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