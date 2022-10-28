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Донбасс рабочий. Алчевский металлургический комбинат

Донбасс — один из индустриальных центров царской России, позже СССР, Украины, а теперь России. Сегодня в 60 км от линии фронта на территории ЛНР наращивает производство одно из ключевых предприятий Донбасса — Алчевский металлургический комбинат.

В 2014-ом работа завода была остановлена: Киев лишил его электричества, воды и сырья. А Алчевск подвергся обстрелам. Заводчане были вынуждены уйти в ополчение.

Сегодня 10,000 рабочих трудятся в увеличенную смену в 12 часов, чтобы выйти на показатели производства времен СССР. Сейчас Алчевск даёт 6 млн тонн стали и 4 млн. тонн чугуна — это почти 8% от общего объёма производства в современной России.

В следующем году будет больше.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/MZIR3eOd5Ds

Подготовлено совместно с камрадом «Лес».
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MZIR3eOd5Ds

металлургия, ЛНР
  • Е.Юрий Е.Юрий
    29.10.2203:20:30

    Люди со стальным характером и Духом делают сталь и наше будущее.

    #1255204
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      29.10.2213:09:58

      Настоящие русские.

      Хохл…свом тут и не пахнет — оно умеет только разрушать, а потом ходить с протянутой рукой по всему миру.

      #1255210
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