Компания «Отрада» запустила Центр по передаче генов

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27 октября компания «Отрада» запустила первый в России коммерческий Центр по передаче генов PIC Датские линии в д.Паленке Становлянского района Липецкой области. Это инновационный проект по производству семени элитных хряков датских пород с наивысшей генетической ценностью. На площадке мощностью до 350 тыс. доз семени в год одновременно будут содержаться 250 хряков датских пород Отрада Ландрас, Отрада Йоркшир и Отрада Дюрок.

Инвестиции в проект превысили 400 млн руб. Старт продаж семени запланирован на конец 2022 года.

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«Строительство Центра по передаче генов коренным образом меняет парадигму индустрии, — комментирует коммерческий директор „Отрады“ Иван Агеев — Теперь российским производителям свинины доступны элитные гены напрямую с вершины племенной пирамиды без генетического отставания. Это позволит нашим клиентам еще эффективнее улучшать производственные показатели за счет продуктивной генетики».

Создание Центра началось в прошлом году.

По словам Агеева, хотя определенная доля иностранных запасных частей и расходных материалов для лаборатории и самого производства присутствует, это не делает проект полностью зависимыми от импорта. В частности, хряки для Центра выращены на собственных племенных свинокомплексах и имеют высокие племенные индексы, хотя изначально генетика зарубежная. «Будучи полноценным членом системы нуклеусов и частью глобальной популяции генетики PIC Датские линии, „Отрада“ регулярно получала элитные гены в виде поставок семени из Германии. За это время нам удалось создать достаточное разнообразие животных с высокой племенной ценностью, что позволит вести самостоятельную племенную работу и сохранять темпы генетического прогресса внутри своей популяции и быть независимыми от импорта в течение нескольких лет, — отметил Агеев. — При этом на фермах ведется полноценная племенная работа и продолжается обмен данными с генетической компанией для оценки и присвоения точных индексов». Ремонт стада также будет выполняться за счет внутреннего производства, уточнил он.

Центр будет поставлять как семя материнской линии для производства свинок LY, так и терминальной линии для производства товарных свиней. «На основе нашего анализа рынка сейчас фокус сделан на производство доз семени терминальной линии, — говорит Агеев. — Дальнейшая стратегия будет зависеть от конъюнктуры рынка и потребностей клиентов, мы готовы гибко подойти к вопросу соотношению хряков на нашей площадке». Хотя создание Центра передачи генов — новое направление для России, «Отрада» видит в нем высокий потенциал. «Стратегия компании предполагает развитие этого направления и увеличение мощности за счет строительства новых площадок: в перспективе планируется построить еще нескольких подобных центров», — делится Агеев.

ГК «Отрада» основана в 2005 году в Липецкой области французским инвестором Патриком Хоффманном. Специализируется на разведении и селекции свиней датской генетики, является эксклюзивным производителем и дистрибьютором генетики PIC Датские линии в России, Казахстане, Армении и Грузии. В регионе у компании действует селекционно-генетический центр, построены четыре фермы на 6 тыс. свиноматок, есть 19 тыс. га пашни и комбикормовый завод мощностью 60 тыс. т в год.

Раньше элитное поголовье свиней завозили в основном из западных стран.

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