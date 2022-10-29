В Челябинске презентовали мощный стреловой железнодорожный кран

© metalinfo.ru

Испытания нового железнодорожного крана фактической грузоподъёмностью 200 тонн провела в Челябинске компания «Челябкрансервис». Уникальная конструкторская разработка, позволяющая быстро и качественно устранять аварии на железнодорожных путях, позволит заместить европейские машины.

«Главное достижение усовершенствованной модели в том, что теперь кран почти на 100% состоит из комплектующих отечественного производства.

Важно, что данный проект является успешным примером частно-государственного партнёрства и импортозамещения. Железнодорожные краны грузоподъёмностью 200 и более тонн входят в перечень разработок, признаваемых современными технологиями, что позволяет заключать специальные инвестиционные контракты. Сейчас, когда железнодорожные перевозки имеют особое значение в жизнеобеспечении страны, востребованность ФМ 150У сложно переоценить. Это полностью наша разработка, и мы готовы запустить его в серийное производство, если будет такой запрос», — говорит исполнительный директор ООО «Челябкрансервис» Максим Сергеев.

Стреловой кран такой грузоподьёмности создан впервые в истории российского краностроения. Повышенной мощности модели ФМ 150У удалось добиться благодаря уникальной конструкторской разработке — телескопической стреле крана овоидного сечения. Она получила сертификат соответствия Евразийского экономического союза. Литера «У» в названии означает, что модель усовершенствована по сравнению с предыдущим аналогом, созданным инженерами «Челябкрансервиса» в 2019 году. Хотя внешне она не отличается от предшественников, внутренние изменения и улучшения коснулись практически всех систем — механики, гидравлики, технологических и электрических схем. В процессе производства был запатентован целый ряд технических решений.

Конструкторская работа над краном заняла около трёх лет. В ходе её южноуральские инженеры спроектировали специальные соединительные балки. Из-за ухода с российского рынка немецких поставщиков комплектующих, на компонентной базе которых базировалась вся архитектура управления краном, систему создали на российском производстве, причём сделать это удалось без потери функциональности и уровня технологичности.