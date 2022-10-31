В Свердловской области открыли ФОК

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В Краснотурьинске Свердловской области открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром — детям». ФОК предназначен для проведения занятий по хоккею, фигурному катанию и массовому катанию на коньках. Общая площадь комплекса — более 3,5 тыс. кв. м, в нем находятся ледовое поле, зал аэробики и тренажерный зал. ФОК адаптирован для посещения маломобильными группами населения. Максимальная пропускная способность спортивного объекта — 120 человек в день.

В рамках программы «Газпром — детям» в Свердловской области с 2007 года реализовано 15 проектов: построено 10 спортивных площадок и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса (в Екатеринбурге и Краснотурьинске), а также реконструировано 3 спортивных объекта.

© midural.ru

© midural.ru

© midural.ru