Самый глубокий бассейн в России открылся под Петербургом

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В 24 км от Санкт-Петербурга во Всеволожске открылся самый глубокий бассейн в России и один из самых глубоких бассейнов в мире.

Его глубина целых 30 метров!

Это второй глубокий бассейн в России, первый принадлежит МЧС и находится в Подмосковье. Но его глубина всего 11 метров.

Бассейн во Всеволожске строился целых 5 лет!

На его посещение надо записываться заранее и цены за погружение начинаются от 5 тысяч, можно купить подарочные сертификаты на дайвинг.

За эту цену Вам выдадут оборудование на погружение, и даже Вас сфотографируют на память. В бассейне расположено целых 9 камер. Погружения дайверов контролируют и следят за их состоянием благодаря этим камерам.

Но погружение на 30 метров должен делать не новичок, а человек, который прошел начальное обучение и уже тренировался погружаться, но на меньшую глубину.

Что же из себя представляет данный бассейн:

Бассейн делится на две части: плавательную часть и глубоководную часть.

Плавательная часть представляет собой 5 дорожек по 25 метров, глубиной от 1, 2 до 4, 5 метров

Глубоководная часть делится на три зоны:

— шахматная доска на глубине 6, 5 метра,

— «затонувший» античный город, расположившийся на глубине от 1,2 (для начинающих) до 10 м (для спортсменов с опытом)

-глубоководная шахта на глубине 30 метров.

Если Вы хотите освоить мастерство дайверов или потренироваться нырять на очень большую глубину, то бассейн Вас ждет по адресу деревня Кальтино, д. 130, водный центр А30.

Не забудьте предварительно записаться на посещение. Не смотря на то, что бассейн был открыт недавно, запись уже на неделю вперед.

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©Видео с youtube.com