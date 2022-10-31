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Агропром и пищевая промышленность

Дагестан собрал рекордный урожай винограда

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2022 год побил все рекорды по объёму урожая винограда в Дагестане. Тёплое, продолжительное лето и в меру дождливая осень позволили ягодам и созреть, и «набрать» массу.

По информации канала «Экономика Дагестана», в этом году в Дагестане удалось собрать 264 тысячи тонн винограда. Это четверть всего российского урожая солнечной ягоды.

Общая площадь виноградников составляет более 26 тысяч гектаров.

Лидерами по валовому сбору являются Дербентский, Каякентский, Карабудахкентский и Табасаранский районы.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/dagest...bral-rekordnyj-urozhaj-vinograda-2/

Дагестан, сельское хозяйство
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