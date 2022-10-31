В Ростове-на-Дону завершили строительство последней очереди Северного обхода

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1. 31 октября открылось движение по третьей очереди Северного обхода Ростова и транспортной многоуровневой развязки, соединяющей автомобильный обход с федеральной трассой А-280 «Ростов-на-Дону — Таганрог». Обход является частью масштабного проекта по строительству транспортного кольца вокруг города.

Строительство III-й очереди Северного обхода Ростова стартовало весной 2021 года. Длина последнего участка составила 12,7 километра. Новый участок Северного обхода соединил автодороги Ростов-на-Дону — Родионово-Несветайская — Новошахтинск и Ростов-на-Дону — Таганрог в обход села Чалтырь. Общая протяжённость Северного обхода города составляет 35 км.

В рамках её строительства возведены два путепровода, вдоль новой трассы смонтированы 1,5 километра конструкций шумозащитных экранов двухметровой высоты. Стоимость работ составила почти 2,9 миллиарда рублей.

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2. Также 31 октября движение транспорта запустили по развязке на 9-м километре автодороги А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной. Ещё один введенный объект — участок Южного подъезда к Ростову-на-Дону.

Ввод нового этапа Северного обхода значительно улучшит транспортную ситуацию в городе и прилегающих территориях. Завершить строительство 110-километрового транспортного кольца вокруг донской столицы планируется уже в 2025 году.

Напомним, что первая очередь Северного обхода была запущена ещё в 2012 году. Несмотря на то, что работы по строительству Северного обхода завершены, работы по модернизации дороги будут продолжены.

«Следующий этап развития Северного автомобильного обхода — его расширение до 4-х полос. Это увеличит пропускную способность трассы и улучшит ее безопасность», — рассказал председатель совета директоров АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов.

Последним этапом по строительству кольца вокруг Ростова должно стать создание Западной хорды, которая будет построена от открывшейся сегодня развязки до моста на улице Профсоюзной. Работы хотят завершить как раз к 2025 году.