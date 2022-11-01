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Пожалуй, главным событием октября по программе МС-21 был возврат опытного самолёта 73051 из Иркутска в Жуковский. После ремоторизации под двигатели ПД-14 борт стал версией МС-21-310. В начале октября лайнер выполнил два контрольных полёта в Иркутске, а 12 октября после более чем пятичасового перелёта вернулся на базу ЛИиДК ОКБ им. Яковлева в Жуковский. Таким образом первый опытный самолёт 73051 присоединился к борту 73055 для продолжения программы дополнительных сертификационных испытаний.

Помимо установки на машине российских двигателей, была проведена доработка систем по результатам прошедших лётных испытаний. Для интеграции двигателей ПД-14 ряд импортных компонентов оборудования лайнера заменён на российские аналоги, в том числе была полностью заменена бортовая кабельная сеть. Такая масштабная модификация требует проведения повторных испытаний, которые ранее уже выполнялись на самолётах с двигателями PW1400G.

После возвращения из Иркутска борт 73051 будет использоваться для наземных испытаний на защиту от электромагнитных полей высокой интенсивности (high-intensity radiated field, HIRF). Эти испытания необходимы для подтверждения, что внешние электромагнитные поля, производимые, в частности, теле- радио станциями или радаром, не оказывают влияния на работу электрического и электронного оборудования лайнера.

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В рамках получения одобрения главного изменения к сертификату типа МС-21 в части композитного крыла из российских материалов завершён комплекс испытаний по воздействию молнии на элементы оперения и крыла самолёта МС-21, изготовленные из отечественных композиционных материалов.

В ходе испытаний получены материалы для выпуска доказательной документации, подтверждающей соответствие крыла и оперения из отечественных материалов всем требованиям авиационных правил в части молниезащиты.

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Правительство выделило ₽15 млрд на расширение производства самолётов МС-21. Средства будут направлены на оснащение авиационных заводов современным оборудованием. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет с условием, что контракты на первую партию оборудования будут оформлены в текущем году, а остальные — в течение следующих трёх лет. Это позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год.

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В ЦАГИ успешно завершились прочностные испытания пилона двигателя ПД-14 в составе композитного кессона крыла самолёта МС-21. Работа проводилась в рамках программы импортозамещения по контракту с ПАО «Корпорация «Иркут».

Пилон, выполненный из титановых сплавов и стали, имеет форму балки и крепится к силовой части крыла с помощью нескольких узлов навески. На первом этапе специалисты отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ провели цикл экспериментальных исследований на способность агрегата выдержать нагрузки, возникающие на взлётно-посадочных режимах и при различных манёврах самолёта в полёте. Было реализовано восемь случаев нагружения до эксплуатационного и максимального расчётного уровней. В итоге доказана требуемая прочность конструкции пилона и узлов его навески.

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Перед ОАК поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и с крылом из отечественных композитов и получить два одобрения главных изменений типовой конструкции самолёта МС-21.

Как сообщил в рамках Международного форума двигателестроения заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский, в 2023 году лётные испытания будет проходить самолёт с заводским номером МС.0012, — это борт 73055, на котором установлен двигатель ПД-14 и частично будут смонтированы отечественные комплектующие. В облике с полностью отечественными комплектующими будет выпущен самолёт с з/н МС.0013, б/н 73361 — это первый серийный самолёт МС-21, изготовленный и совершивший первый полёт в декабре 2021 года.

«С конца 2023 года будем активно летать сертификационную программу для получения главного изменения по самолёту МС-21-310РУС. То есть это будет полностью импортозамещённый самолёт с российским двигателем, российской авионикой, российскими приводами», — подчеркнул Анатолий Гайданский.

Он пояснил, что воздушные суда с заводскими номерами МС.0014, МС.0015 и МС.0016, предназначенные для поставки в 2024 году, находятся в высокой степени готовности, осуществлена стыковка фюзеляжа и композитного крыла.

Для самолётов с з/н МС.0017-МС.0019 отгрузка комплектов крыла ожидается в ноябре и декабре текущего, а также в начале 2023 года. Впоследствии на самолёты будет установлено бортовое оборудование и системы отечественного производства с таким расчётом, чтобы сразу после завершения сертификации «русифицированной» версии самолёта можно было выполнить поставки лайнеров.

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В Жуковском продолжаются полёты борта 73055 для получения одобрения главного изменения типовой конструкции в части двигателя ПД-14. Интенсивность таких полётов снижается в связи с планируемым завершением сертификации. В октябре борт выполнил девять сертификационных полётов. До 10 ноября 2022 года предстоит выполнить ещё два полёта, что позволит получить все данные для оформления доказательной документации.

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Два полёта по устранению замечаний при сертификации выполнил борт 73054.