МС-21 — новости за октябрь-2022
Пожалуй, главным событием октября по программе МС-21 был возврат опытного самолёта 73051 из Иркутска в Жуковский. После ремоторизации под двигатели ПД-14 борт стал версией МС-21-310. В начале октября лайнер выполнил два контрольных полёта в Иркутске, а 12 октября после более чем пятичасового перелёта вернулся на базу ЛИиДК ОКБ им. Яковлева в Жуковский. Таким образом первый опытный самолёт 73051 присоединился к борту 73055 для продолжения программы дополнительных сертификационных испытаний.
Помимо установки на машине российских двигателей, была проведена доработка систем по результатам прошедших лётных испытаний. Для интеграции двигателей ПД-14 ряд импортных компонентов оборудования лайнера заменён на российские аналоги, в том числе была полностью заменена бортовая кабельная сеть. Такая масштабная модификация требует проведения повторных испытаний, которые ранее уже выполнялись на самолётах с двигателями PW1400G.
После возвращения из Иркутска борт 73051 будет использоваться для наземных испытаний на защиту от электромагнитных полей высокой интенсивности (high-intensity radiated field, HIRF). Эти испытания необходимы для подтверждения, что внешние электромагнитные поля, производимые, в частности, теле- радио станциями или радаром, не оказывают влияния на работу электрического и электронного оборудования лайнера.
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В рамках получения одобрения главного изменения к сертификату типа МС-21 в части композитного крыла из российских материалов завершён комплекс испытаний по воздействию молнии на элементы оперения и крыла самолёта МС-21, изготовленные из отечественных композиционных материалов.
В ходе испытаний получены материалы для выпуска доказательной документации, подтверждающей соответствие крыла и оперения из отечественных материалов всем требованиям авиационных правил в части молниезащиты.
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Правительство выделило ₽15 млрд на расширение производства самолётов МС-21. Средства будут направлены на оснащение авиационных заводов современным оборудованием. Воспользоваться этой мерой поддержки можно будет с условием, что контракты на первую партию оборудования будут оформлены в текущем году, а остальные — в течение следующих трёх лет. Это позволит авиапрому оперативно выйти на серийное производство в объёме не менее 36 лайнеров в год.
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В ЦАГИ успешно завершились прочностные испытания пилона двигателя ПД-14 в составе композитного кессона крыла самолёта МС-21. Работа проводилась в рамках программы импортозамещения по контракту с ПАО «Корпорация «Иркут».
Пилон, выполненный из титановых сплавов и стали, имеет форму балки и крепится к силовой части крыла с помощью нескольких узлов навески. На первом этапе специалисты отделения статической и тепловой прочности ЦАГИ провели цикл экспериментальных исследований на способность агрегата выдержать нагрузки, возникающие на взлётно-посадочных режимах и при различных манёврах самолёта в полёте. Было реализовано восемь случаев нагружения до эксплуатационного и максимального расчётного уровней. В итоге доказана требуемая прочность конструкции пилона и узлов его навески.
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Перед ОАК поставлена задача до конца года завершить сертификацию МС-21 с двигателем ПД-14 и с крылом из отечественных композитов и получить два одобрения главных изменений типовой конструкции самолёта МС-21.
Как сообщил в рамках Международного форума двигателестроения заместитель генерального директора корпорации «Иркут» Анатолий Гайданский, в 2023 году лётные испытания будет проходить самолёт с заводским номером МС.0012, — это борт 73055, на котором установлен двигатель ПД-14 и частично будут смонтированы отечественные комплектующие. В облике с полностью отечественными комплектующими будет выпущен самолёт с з/н МС.0013, б/н 73361 — это первый серийный самолёт МС-21, изготовленный и совершивший первый полёт в декабре 2021 года.
«С конца 2023 года будем активно летать сертификационную программу для получения главного изменения по самолёту МС-21-310РУС. То есть это будет полностью импортозамещённый самолёт с российским двигателем, российской авионикой, российскими приводами», — подчеркнул Анатолий Гайданский.
Он пояснил, что воздушные суда с заводскими номерами МС.0014, МС.0015 и МС.0016, предназначенные для поставки в 2024 году, находятся в высокой степени готовности, осуществлена стыковка фюзеляжа и композитного крыла.
Для самолётов с з/н МС.0017-МС.0019 отгрузка комплектов крыла ожидается в ноябре и декабре текущего, а также в начале 2023 года. Впоследствии на самолёты будет установлено бортовое оборудование и системы отечественного производства с таким расчётом, чтобы сразу после завершения сертификации «русифицированной» версии самолёта можно было выполнить поставки лайнеров.
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В Жуковском продолжаются полёты борта 73055 для получения одобрения главного изменения типовой конструкции в части двигателя ПД-14. Интенсивность таких полётов снижается в связи с планируемым завершением сертификации. В октябре борт выполнил девять сертификационных полётов. До 10 ноября 2022 года предстоит выполнить ещё два полёта, что позволит получить все данные для оформления доказательной документации.
Два полёта по устранению замечаний при сертификации выполнил борт 73054.
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