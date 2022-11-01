Трассу «Таврида» обеспечили связью стандарта 4G © img.c-inform.info

Инфраструктурный оператор связи «К-Телеком» модернизировал 27 базовых станций мобильной связи вдоль трассы «Таврида» до стандарта 4G. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Наличие качественной связи на главной магистрали полуострова — стратегически важный вопрос. „К-телеком“ модернизировал 27 базовых станций мобильной связи, обслуживающих „Тавриду“, до стандарта 4G», — рассказал генеральный директор ООО «К-Телеком» Антон Голиков.

Трасса «Таврида» с пропускной способностью до 43 тысяч машин в сутки пересекает полуостров в самой широкой части и соединяет города Керчь, Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь. Делая туристические, промышленные и административные регионы транспортнодоступными, трасса способствует развитию экономики Крыма.

В первом полугодии 2022 года технические специалисты «К-Телеком» вывели в эфир базовые станции в Нижнегорском и Ленинском районах, Керчи, Большой Ялте, Симферополе, Симферопольском районе, Севастополе и других населенных пунктах, а также начали внедрять в работу оборудование отечественного производства — антенные системы используются в местах с низким трафиком, вдоль автомобильных и железных дорог.