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Находка — это третий по величине город Приморья, самый южный в восточной части России. Раньше здесь было несколько посёлков, но когда решили построить порт, их объединили и сделали большим портовым городом. Портовые сооружения и первые жилые здания в Находке строили заключённые ГУЛАГа и военнопленные японцы.

От Москвы до Находки 6500 км по прямой и более 9000 км по трассе. На поезде ехать неделю, с пересадкой в Уссурийске. А на самолёте из Москвы лететь почти 9 часов. Своего аэропорта в здесь нет, ближайший — во Владивостоке. От него до Находки около 150 км.

Главные достопримечательности Находки — огромный порт с кранами на всем протяжении береговой линии, мемориал «Скорбящая мать», первая и пока единственная в Приморском крае мечеть с минаретом. А ещё рядом с городом можно увидеть «семью» из сопок — Сестра, Брат и Племянник.

1. Находку открыла «Америка» — именно так назывался первый русский корабль, который обнаружил бухту в 1859 году. По легенде, когда корабль вошёл в бухту, один из моряков воскликнул «Вот это находка!» — так и появилось название, которое затем перешло и на город. В 1864 году здесь основали военный гидрографический пост. Затем появилась торговая фактория, вокруг образовалось несколько деревень. Одну из них назвали Американка — в честь корабля-первооткрывателя. А когда началось строительство порта, посёлки объединили в крупный город. Посёлок Находка был на месте современной улицы Портовой и Центральной площади.

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2. В 1992 году в Находке проживало 166 тысяч человек. После распада СССР населения начало уменьшаться, но постепенно — массового оттока жителей не было. Сейчас в городе около 140 тысяч жителей.

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3. Планы строительства порта появились в 1939 году, а в 1950 была первая погрузка. За это время рабочий посёлок стал городом. Сейчас на порты Находки приходится около 11% всего грузооборота портов России.

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4. ООО «Судоремонтный комплекс — Приморский завод» — преемник Приморского судоремонтного завода (ПСРЗ), который принял первое судно на ремонт в 1957 году. В 2021 году на заводе выполнили ремонт около 30 судов — танкеры, рефрижераторы, плавбазы и другие типы судов. Ежегодно судоремонтный комплекс способен принять до 50 судов.

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5. На Приморском заводе работают 4 глубоководных пирса для ремонта, есть цех со станочным парком, грузоподъёмным, прессовым, трубогибочным и сварочным оборудованием. Глубина рядом с причалом 6-12 метров, завод принимает суда водоизмещением до 20 тысяч тонн.

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6. После 1993 года для завода началось сложное время — заказов стало в 2 раза меньше. В 1994 году у завода появился новый собственник — «Тихоокеанская торгово-промышленная компания». Её руководитель рассказывал, что даже не представлял себе масштабов экономических проблем на заводе. В 2009 завод признали банкротом и акционерное общество преобразовали в общество с ограниченной ответственностью. Сейчас это одно из крупнейших судоремонтных предприятий региона.

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7. Плавучие доки на заводе используют, чтобы поднять судно из воды для ремонта и обслуживания. По форме док напоминает огромный ящик, в котором находится корабль. В конструкции используются балластные цистерны. Когда док подходит к кораблю, в них закачивают воду — и конструкция притапливается. После этого судно фиксируют, откачивают воду из цистерн — и док поднимается вместе с кораблём. Процесс называется докованием.

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8. В Находке были стационарные лагеря ГУЛАГа, а после войны — лагерь для японских военнопленных. Именно заключённые и военнопленные строили город и портовые сооружения, укрепляли берега бухты.

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9. Мемориал «Скорбящая мать» установили в память о 24 рыбаках траулера «Бокситогорск», которые погибли в Беринговом море. Траулер затонул в 1965 году от обледенения во время десятибального шторма, вместе с ещё тремя кораблями — «Севск», «Себеж» и «Нахичевань». Всего тогда погибло около 100 человек. Мемориал состоит из двух пилонов в виде корабельных парусов и семиметровой бронзовой фигуры женщины с ребёнком на руках, которая смотрит в сторону залива. Монумент олицетворяет всех матерей, жён и сестёр, которые ждут возвращения рыбаков из очередного рейса.

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10. В 2007 году рядом с монументом построили звонницу. Высота конструкции 18 метров, внутри установлено 5 колоколов. С Лебединой сопки, на которой построена звонница, открывается вид на бухту и весь город.

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11. Бухта делит город на две части — одна находится на «материке», другая — на мысе Астафьева. А за мысом расположен остров Лисий. С 1937 до 1941 года на острове размещался филиал рыбозавода — там работали женщины политзаключённые. Сейчас остров необитаем.

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12. Центральная площадь в Находке — это самое большое транспортное кольцо города. До 1946 года площадь была на сопке, но затем возвышенность выровняли. Сначала площадь была выложена морской галькой, затем камнями, а в 1950 году её заасфальтировали. В 1986 году с трибуны Горисполкома (сейчас в этом здании расположилась администрация города) выступал с речью Михаил Горбачёв.

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13. Бизнес-центр «Буревестник».

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14. Во время крупных праздников движение на площади ограничивают — здесь проходит большинство городских мероприятий.

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15. В здании «Дом морских организаций» расположен филиал администрации морских портов Приморского края и Восточной Арктики. Организация отвечает за транспортную безопасность в акватории портов, участвует в регистрации судов, подготовке моряков.

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16. Озеро Солёное находится внутри города. Оно соединено с бухтой, поэтому в озеро попадает морская вода. Раньше в озеро сливали сточные воды из соседних микрорайонов. Сейчас планируют благоустроить береговую часть, установить на памятник Петру и Февронии, сделать прогулочные зоны. А на территории рядом с узкой частью хотят построить комплекс детских площадок. Местные власти обещают сделать озеро Солёное центром притяжения для горожан.

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17. Храм Казанской иконы Божией Матери — самая крупная церковь в Находке. К открытию храма в 2010 году сюда доставили из Италии частицы мощей и гроба Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей. Сейчас эти реликвии хранятся в специальной капсуле внутри иконы святого.

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18. В храме 9 куполов, диаметр самого большого 9 метров. Купола покрыты нитридом титана — это нетускнеющий материал с эффектом позолоты.

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19. Находка до сих пор остаётся городом-портом — краны судоремонтных заводов и портов работают почти по всей береговой линии.

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20. Мечеть «Ислам» в Находке — единственная мечеть с минаретом во всём Приморском крае. Высота минарета 21 метр, здание вмещает до 500 человек.

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21. Этот комплекс из пятиэтажных зданий местные жители называют «Пентагон». Сходство действительно есть — пятиэтажки и гаражи двойной линией окружают небольшой сквер диаметром около 100 метров.

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22. Местный порт — один из крупнейших в России. Ежегодно через него проходит около 20 млн тонн грузов. Работа в порту кипит даже ночью.

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23. Неподалёку от Находки есть «семья» сопок — они называются Брат, Сестра и Племянник.

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24. После смерти Сталина город хотели переименовать в Сталиноморск, но от этой идеи отказались. В итоге Находка ни разу не меняла названия.

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25. Бизнес-центр на Портовой.

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27. В последние годы население в Находке постепенно сокращается, но это до сих пор это оживлённый город-порт. Здесь постоянно идет погрузка и разгрузка, в доках ремонтирую суда, портовые краны не останавливаются даже ночью. Туризм здесь не очень развит, хотя в Находке есть море, красивые сопки, памятники и даже дельфинарий в Ливадии — это посёлок неподалёку.

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