Новое производство роторных замков и приводных тяг Шраубен М.У.Н.

«Если жизнь преподносит тебе лимоны — сделай из них лимонад».

Не знаю, кто именно придумал этот афоризм, но это первое, что приходит на ум в сложившейся ситуации. Усложнение торговых путей и отношений между странами стали такой вот сеткой лимонов и для нас. Опыт и заработанная партнёрская репутация смягчили кислоту, как могли, но нейтрализовать её совсем, конечно, не смогли. И мы, засучив рукава и наняв отличных специалистов, взялись за производство упомянутого «лимонада». Точнее замков, тяг, приводов и всего, что столько лет поставляли российским заводам из-за границы. 17-летний опыт разработки, внедрения и постпродажного сервиса позволяют нам относительно легко и быстро осваивать новый вид деятельности. А заказчики, 17 лет хором задававшие вопрос «А почему у нас то нельзя такое производить?!», наконец довольны!

Альбина Никитина, ООО «Шраубен М.У.Н.»

Замок роторный РТ3-15-1С-ЛВ-0-31 © avatars.mds.yandex.net

Приводные тяги Т1-211-0250-033 Т1-210-0250-033 © avatars.mds.yandex.net