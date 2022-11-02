В Омске запущена в работу новая зона открытой окраски
На «Омском электромеханическом заводе» начала функционировать зона открытой окраски с габаритами 18×21×7 метров. Зона предназначена для быстрой эффективной окраски металлоконструкций различных типоразмеров, изготовляемых на предприятии.
«Омский электромеханический завод» является одним из крупнейших в России производителей металлоконструкций, предназначенных для нефтяной, энергетической и газовой отраслей, с производственной мощностью до 25 тыс. т конструкций в год.
Зона открытой окраски была спроектирована и установлена компанией SPK GROUP. Она имеет в конструкции 42 дальнобойных сопла, каждое из которых разработано специально для данной зоны. Для подачи воздуха в зону проведения окрасочных работ предусмотрен вентиляционный агрегат с общепромышленными двигателями и производительностью 50 тыс. м3 в час. Для отвода отработанного загрязненного воздуха установлена система лабиринтных полов. Управляется зона со специальной выносной сенсорной панели управления.
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