В Омске запущена в работу новая зона открытой окраски

На «Омском электромеханическом заводе» начала функционировать зона открытой окраски с габаритами 18×21×7 метров. Зона предназначена для быстрой эффективной окраски металлоконструкций различных типоразмеров, изготовляемых на предприятии.

«Омский электромеханический завод» является одним из крупнейших в России производителей металлоконструкций, предназначенных для нефтяной, энергетической и газовой отраслей, с производственной мощностью до 25 тыс. т конструкций в год.

© Фото из открытых источников

Зона открытой окраски была спроектирована и установлена компанией SPK GROUP. Она имеет в конструкции 42 дальнобойных сопла, каждое из которых разработано специально для данной зоны. Для подачи воздуха в зону проведения окрасочных работ предусмотрен вентиляционный агрегат с общепромышленными двигателями и производительностью 50 тыс. м3 в час. Для отвода отработанного загрязненного воздуха установлена система лабиринтных полов. Управляется зона со специальной выносной сенсорной панели управления.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников