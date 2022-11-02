В Череповце открыли Северную объездную дорогу
Сегодня транспорт пустили по четырехполосному участку протяженностью 2,5 километра. Дорога соединяет Кирилловское шоссе и поворот на Шубацкое.
На Северной объездной дороге проложили инженерные сети, сделали освещение и водоотведение, уложили асфальт, нанесли разметку, установили автобусную остановку и светофор. Кроме того, построили две кольцевые развязки на пересечении с Кирилловским шоссе и улицей Городского Питомника.
Работы завершили на месяц раньше, объект сдали к Дню города.
Дорога свяжет Череповец с промплощадками «Северстали» и «Апатита» в обход жилых районов, разгрузит улицу Городского Питомника, Северное и Кирилловское шоссе, упростит выезд грузового транспорта.
Стоимость работ по контракту — почти 504 миллиона рублей. Проект в равных долях финансируют область, город и компании «ФосАгро» и «Северсталь».
На втором этапе дорогу расширят до четырех полос от территории «Северстали» до заводоуправления «Апатита». На третьем этапе четыре полосы построят от отворотки на Шубацкое до «Северстали».
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