В Череповце открыли Северную объездную дорогу

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Сегодня транспорт пустили по четырехполосному участку протяженностью 2,5 километра. Дорога соединяет Кирилловское шоссе и поворот на Шубацкое.

На Северной объездной дороге проложили инженерные сети, сделали освещение и водоотведение, уложили асфальт, нанесли разметку, установили автобусную остановку и светофор. Кроме того, построили две кольцевые развязки на пересечении с Кирилловским шоссе и улицей Городского Питомника.

Работы завершили на месяц раньше, объект сдали к Дню города.

© st.cherinfo.ru

Дорога свяжет Череповец с промплощадками «Северстали» и «Апатита» в обход жилых районов, разгрузит улицу Городского Питомника, Северное и Кирилловское шоссе, упростит выезд грузового транспорта.

Стоимость работ по контракту — почти 504 миллиона рублей. Проект в равных долях финансируют область, город и компании «ФосАгро» и «Северсталь».

На втором этапе дорогу расширят до четырех полос от территории «Северстали» до заводоуправления «Апатита». На третьем этапе четыре полосы построят от отворотки на Шубацкое до «Северстали».